Motorola, lo smartphone con la fotocamera da 200MP potrebbe essere vicino: ecco cosa sappiamo

Dopo i due ottimi smartphone lanciati nel 2022, edge 30 Pro ed edge 30, Motorola si sta preparando per l'annuncio di due ulteriori dispositivi. Il primo è già apparso in un post "teaser" su Weibo, dove viene promosso come uno dei primi smartphone al mondo con fotocamera da 200 MP. Il device potrebbe essere affiancato da un nuovo Razr, anch'esso già anticipato sul social cinese.

Dello smartphone con fotocamera da 200 MP di Motorola conosciamo alcune informazioni, ma nessuna da fonti ufficiali. E' ufficiosamente noto con il nome in codice "Frontier": a gennaio sono stati pubblicati alcuni render dello smartphone insieme alle presunte specifiche tecniche, con la fotocamera posteriore che dovrebbe implementare il sensore Samsung da 200 MP annunciato a settembre, abbinato a un modulo ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP. Sulla parte frontale sarà presente una fotocamera da 60 MP.

Motorola si prepara al lancio di due nuovi smartphone (per il momento in Cina)

Secondo i rumor, Frontier dovrebbe adottare un display OLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 125 W e la ricarica rapida wireless da 50 W. A marzo lo smartphone è apparso in foto dal vivo, ancora una volta da fonti non ufficiali.

Si sa poco anche sul nuovo pieghevole della famigia Razr, che dovrebbe arrivare alla terza generazione. All'inizio di maghgio sono trapelate alcune immagini sullo smartphone, che utilizzerà ancora una volta il form factor a conchiglia caratteristico della famiglia. Con il nuovo modello l'azienda potrebbe rimuovere la sporgenza inferiorre, anch'essa presenza storica nella famiglia, presentando un design più moderno. Il nuovo modello potrebbe adottare il nuovissimo processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, insieme al cameraphone da 200 MP.

Al momento non conosciamo quando e se i dispositivi verranno rilasciati, o se arriveranno all'infuori dei confini cinesi.