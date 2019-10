Il riassunto della settimana: arrivano OnePlus 7T Pro e il nuovo Windows 10, insieme a nuove CPU Intel e GPU AMD

Fra gli annunci pių importanti della settimana che sta per concludersi non possiamo non menzionare quello di OnePlus 7T Pro, insieme ai prezzi e al debutto dell'intera line-up del produttore cinese in Italia. Sono state inoltre annunciate le GPU AMD Radeon RX5500 per desktop e mobile e Intel ha lanciato le nuove CPU XeonW-2200 ufficializzando un taglio di prezzi per le CPU Intel Core della Serie F.

Notizie della settimana

Con le nuove AMD Radeon RX5500 l'azienda espande verso il basso la propria gamma di schede video della famiglia Radeon RX con due nuovi modelli basati su GPU Navi. Radeon RX 5500 punta a contrastare le schede GeForce GTX 1650. I nuovi modelli di CPU Intel Xeon W-2200 ripropongono, invece, in chiave professionale le stesse caratteristiche dei modelli Core-X di decima generazione. Il produttore ha inoltre tagliato i prezzi per le CPU Core F.

Notizie molto interessanti anche per quanto riguarda l'ambito automotive, con Volvo che ha rivelato il prezzo per l'Europa di Polestar 2, l'auto elettrica concorrente di Tesla Model 3, che non sfora quindi la soglia dei 60 mila euro. Spostandoci nel mondo della fotografia ricordiamo gli annunci di Adobe: Photoshop e Premiere Elements 2020 sono pensati per i non professionisti che vogliono comunque ottenere foto e video di qualitā in maniera semplice.

In ambito telefonia, come scrivevamo poco sopra, abbiamo assistito al lancio di OnePlus 7T Pro, a pochi giorni di distanza dagli annunci del modello "standard". Abbiamo ricevuto lo smartphone in anticipo rispetto al debutto ufficiale, e abbiamo giā pubblicato la recensione completa con tutti i dettagli del nuovo flagship di Pete Lau. C'č stata poi una rimodulazione nelle offerte Kena, con il MVNO di TIM che offre adesso una promozione a 5,99€ estremamente interessante.

Ultimo, ma certamente non per importanza, l'annuncio ufficiale di Windows 10 November 2019 Update, che č stato finalizzato ed č giā disponibile al download per gli utenti Insider. Nei link di seguito trovate anche il modo in cui installarlo sul vostro sistema (a vostro rischio e pericolo, ovviamente!).

Recensioni della settimana

Abbiamo pubblicato cinque recensioni durante questa settimana, spaziando dai videogames alle fotocamere digitali compatte evolute, passando dagli smartphone di altissimo livello: fra questi il nuovo OnePlus 7T Pro e Xiaomi Mi 9T Pro. Fra le prove anche quella di un prodotto decisamente atipico, metā modem/router, metā speaker smart.

Curiositā della settimana

Qui di seguito riportiamo la lista delle curiositā di cui abbiamo parlato nel corso della settimana, e di tutti quei contenuti interessanti che non sono notizie vere e proprie.

