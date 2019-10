NASA X-59 QueSST: l'aereo supersonico senza boom sonico prende forma

Un aereo supersonico "silenzioso" č uno dei progetti che la NASA e i suoi partner stanno portando avanti. L'aereo in fase di sviluppo si chiama NASA X-59 QueSST e ha uno scopo ben preciso. Questa generazione di velivoli permetterā il ritorno dei viaggi commerciali supersonici con un impatto minimo in termini di rumorositā dovuta all'elevata velocitā.

NASA X-59 QueSST č in fase di costruzione nella fabbrica per i progetti speciali Skunk Works di Lockheed Martin che da 76 anni realizza modelli rivoluzionari (per esempio l'SR-71 Blackbird). Le prime parti furono consegnate a Novembre 2018 ma ora si sta entrando nel vivo della costruzione tanto che si intravede la sagoma del nuovo modello.

Grazie al superamento dello scoglio della Critical Design Review la produzione sta proseguendo a un ritmo ancora pių rapido. Questo significa che nei prossimi mesi il modello sperimentale sarā visibile per la prima volta dal vivo (dopo i render degli scorsi mesi).

Una volta che NASA X-59 QueSST sarā completato sorvolerā alcune cittadine negli USA (ancora da definire) per raccogliere le reazioni dei residenti. I dati saranno poi trasmessi alla FAA per uno studio di fattibilitā e per scrivere le regole. Non resta quindi che attendere i riscontri "nel mondo reale" per capire se questo design potrā essere veramente una risposta a un nuovo modo di volare.

Durante la realizzazione potrebbero ancora esserci alcuni cambiamenti al NASA X-59 QueSST ma la forma resterā sostanzialmente immutata. Come precisato dall'ente statunitense infatti potremo vedere delle modifiche alla posizione delle antenne, dei loghi sulla fusoliera o ad alcune parti dell'interno. Ma sostanzialmente l'aereo resterā quello che giā conosciamo. Ricordiamo perō che questo non sarā un effettivo modello che sarā disponibile ma un concept di come saranno gli aerei del futuro (magari costruiti da Boeing o altri produttori).