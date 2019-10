Google Maps ''bandita'' dalla Sardegna. Questi cartelli consigliano ai turisti di non usare il navigatore

Google Maps è senza dubbio il navigatore più utilizzato dagli utenti in questi ultimi anni. Tante le alternative ad esso ma di fatto il lavoro dell'azienda di Mountain View riguardante la presa a terra delle immagini delle varie strade in giro per il mondo non ha eguali e capita di trovarsi ad usare altri navigatori della concorrenza che non permettono il medesimo risultato. Non sempre però usare Google Maps può effettivamente risultare positivo. Il caso della Sardegna sembra proprio essere di esempio.

Nella zona dell'Ogliastra, precisamente a Baunei, sono stati installati alcuni cartelli stradali in cui si cerca di aiutare il turista obbligandolo a non seguire le indicazioni di Google Maps, almeno in alcune strade troppo pericolose. Il messaggio presente nel cartello stradale è chiaro: "Non seguire le indicazioni di Google Maps, strada percorribile solo con 4x4".

Google Maps bandita in Sardegna

Come dichiarato dall'Amministrazione di Baunei, il problema è quello per cui sempre più turisti percorrono alcune strade come quelle verso le spiagge di Cala Luna e Cala Goloritzè con qualsiasi tipo di mezzo soprattutto auto normali e camper. Le strade però divengono sempre più impervie e risultano anzi dei veri e propri sentieri capaci di rappresentare un pericolo sia per i turisti che poi anche per chi deve assicurare il soccorso ad essi.

"Sono state numerose le chiamate ai vigili della zona per turisti in panne in quei sentieri" dichiara il Comune di Baunei "Tanti anche i pastori sardi che si sono ritrovati a dover aiutare i malcapitati turisti sul Supramonte, bloccati dopo aver seguito le indicazioni di Google Maps, che giuste, li hanno però portati a transitare su sterrati con camper o semplici auto. Il consiglio è quello di informarsi con le autorità del luogo sulla migliore strada da fare prima di avventurarsi".

Chiaramente le autorità hanno cercato di segnalare il problema a Google anche se per il momento con scarsi risultati. Purtroppo la segnalazione da parte del Comune va a buon fine con tanto di risposta da parte del sistema che "provvederà a verificarla". Dopo settimane o anche qualche mese però la medesima strada e il medesimo percorso non cambia e tutto risulta facilmente percorribile anche da camper ed auto senza indicazioni sulla pericolosità della stessa.