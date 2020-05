Il CEO di Nvidia anticipa l'arrivo della 'scheda video più grande al mondo'

La conferenza GTC 2020 di Nvidia è ormai alle porte - si terrà il 14 maggio alle 15:00 sul canale Youtube dell'azienda – e per far salire l'attesa l'istrionico CEO Jen-Hsung Huang, meglio noto come Jensen, ha deciso di prestarsi a un simpatico video in cui estrae dal forno quella che definisce "la scheda video più grande al mondo": si tratta di una nuova piattaforma HGX-2 equipaggiata con le inedite GPU Tesla A100 (il chip dovrebbe chiamarsi GA100).

Sulla scheda sembrano essere presenti otto soluzioni Tesla A100, insieme a sei chip NVSwitch. Secondo indiscrezioni, il tutto sarebbe connesso tramite la nuova interconnessione NVLink 3.0, in grado di garantire un bandwidth ancora più elevato dell'attuale versione. Il sistema di raffreddamento più elaborato rispetto alle precedenti soluzioni fa pensare al supporto del PCI Express 4.0, peraltro prevedibile visto che diventerà lo standard dell'industria.

Ricordiamo che nelle scorse settimane è emersa la registrazione del marchio DGX A100 (di cui la board nel video farà parte) e che Huang, secondo una nota di Nvidia, nel corso della conferenza "illustrerà le ultime innovazioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, scienza dei dati, macchine autonome, assistenza sanitaria e grafica". Tutto l'interesse è concentrato sull'architettura Ampere, che dovrebbe rappresentare una base comune tanto per gli acceleratori Tesla quanto - in una forma meno complessa - per le future schede video GeForce in arrivo probabilmente a settembre.