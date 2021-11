Un cosmonauta avrebbe trovato una nuova perdita d'aria nella ISS

In questi giorni quando si parla di ISS si pensa al test antisatellite della Russia (ora confermato ufficialmente), ma non è l'unico problema che affligge la stazione spaziale. Da diversi mesi ormai all'interno del settore russo ci sono perdite d'aria che continuano a disperdere i gas costringendo così a ricariche più frequenti.

Alcune operazioni di manutenzione e riparazione sono state condotte nel corso dei mesi ma non sono state risolutive. Certo, non c'è pericolo immediato per l'equipaggio ma la situazione viene comunque tenuta sotto stretto controllo. La diminuzione della pressione interna era stata rilevata per la prima volta intorno a Settembre 2019 e ora il cosmonauta Pyotr Dubrov potrebbe aver trovato un'altra perdita d'aria.

ISS: il cosmonauta Dubrov avrebbe trovato una nuova perdita d'aria

Secondo quanto riportato dall'agenzia russa TASS, Pyotr Dubrov avrebbe rilevato la perdita d'aria. Il cosmonauta avrebbe trovato la falla durante un'ispezione della parte intermedia del modulo Zvezda nel segmento russo della ISS. Ancora una volta l'indiziato principale sarebbe quindi uno dei moduli più vecchi della stazione spaziale che era già stato sottoposto a più ispezioni nel corso dei mesi.

Il cosmonauta ha informato il controllo missione russo della scoperta e ora si dovrebbe pianificare le operazioni per sigillare la perdita d'aria. La scoperta sarebbe stata accidentale grazie alla sistemazione di un cavo che avrebbe fatto scoprire la perdita. Per migliorare la comprensione del problema Dubrov ha scattato alcune fotografie (con lenti d'ingrandimento) che sono state inviate a terra.

Nel periodo di Marzo 2021 era toccato al cosmonauta Sergej Ryžikov riparare alcune possibili perdite d'aria. Una di queste avrebbe avuto una dimensione massima di 4,6 cm. Tutte sembrerebbero sempre localizzate sempre sullo scafo del modulo Zvezda. Bisognerà quindi aspettare che anche l'ultima perdita trovata sia riparata per capire se il problema sarà ridimensionato. Come scritto sopra attualmente non c'è alcun pericolo per l'equipaggio con la pressione che ha un calo entro il limite di sicurezza di 0,5 mmHg/ora.