La Russia ha confermato ufficialmente il test antisatellite che ha creato i detriti spaziali

Nelle scorse ore un test antisatellite compiuto dalla Russia ha generato uno sciame di detriti spaziali potenzialmente pericolosi per la ISS, la CSS e altri satelliti presenti in orbita bassa. Fino a poco tempo fa non erano state fatte dichiarazioni dalla parte russa. Questo però non aveva impedito a Stati Uniti e ad altre nazioni di sollevare il problema.

Some new debris objects from today's breakup (orange orbit) visualized relative to ISS (blue orbit). Objects in white denote largest pieces of Cosmos 1408 tracked by LeoLabs. (Dots not to scale.) Debris ranges in altitude from 440 to 520km. pic.twitter.com/4ElV9KrK4P — LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) November 16, 2021

Nella giornata di ieri non era quindi stato possibile avere una conferma definitiva che il problema al satellite russo Kosmos-1408 (Tselina-D) fosse effettivamente un test antisatellite (ASAT). Molte erano comunque le prove che portavano in quella direzione. Nelle scorse ore sono arrivate le prime ammissioni da parte del Ministero della Difesa russo.

Further processing of recent LeoLabs data on #Cosmos1408 breakup shows 216 unique objects identified so far. This number will grow significantly as we gather more data and the objects begin to further separate from one another in their new orbits. pic.twitter.com/B7J3g2WS2U — LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) November 16, 2021

Quello che succederà nelle prossime ore, settimane e anni. Per esempio i risultati di un test ASAT realizzato dalla Cina nel 2007 ha impatto ancora adesso sulla Stazione Spaziale Internazionale. La ISS ha condotto una manovra per evitare uno di quei frammenti solamente poco tempo fa (dopo più di dieci anni). Per quanto le motivazioni politiche dietro questi test non devono essere trascurate, i test ASAT dovrebbero essere bloccati da parte di tutte le nazioni.

La Russia conferma il test antisatellite ma nega i pericoli per la ISS

A riportare le parole del Ministero della Difesa russo è stato il sito Interfax. Nella dichiarazione ufficiale si legge che "il 15 novembre di quest'anno, il Ministero della Difesa russo ha condotto con successo un test, a seguito del quale è stata colpita la navicella spaziale russa Tselina-D, che era in orbita dal 1982". Si legge poi che "gli Stati Uniti sanno per certo che i frammenti risultanti non rappresentano e non rappresenteranno una minaccia per le stazioni orbitali, i veicoli spaziali e le attività spaziali in termini di tempo di test e parametri dell'orbita".

Sempre la Russia ha ricordato come in passato siano stati condotti test simili da parte di Stati Uniti, Cina e India (cosa vera). Viene anche ricordato come il sistema di monitoraggio degli oggetti orbitanti russo (ASPOS OKP) ha tenuto traccia dei vari frammenti. Secondo Vladimir Dvorkin (ex-generale a capo del centro di ricerca della Difesa) non c'era bisogno di preavviso per questo genere di test. Ci sarebbe poi una sostanziale differenza rispetto ai lanci di missili intercontinentali. Dvorkin ha comunque aggiunto che "non c'è niente di speciale in questo test, tranne la negligenza. Non era necessario creare una tale nuvola di detriti".

Sempre nelle stesse ore del comunicato del Ministero della Difesa della Russia è arrivato anche il comunicato da parte di Roscosmos. L'agenzia spaziale russa ha sottolineato come "garantire la sicurezza dell'equipaggio [ndr. della ISS] è sempre stata e rimane la nostra massima priorità". Non è improbabile che Roscosmos non fosse effettivamente informata della portata del test o del test stesso e quindi sia stata colta di sorpresa.