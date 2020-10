SpaceX Starlink fornirà connettività Internet a una scuola in Texas

SpaceX Starlink sono un tema "caldo" quando si parla di Spazio e connettività: da un lato potrebbero portare informazioni e conoscenza in tutto il Mondo, dall'altro invece rappresentano un potenziale problema in termini di affollamento dell'orbita bassa.

Guardando però alla prima opzione, sembra che il progetto operativo stia per entrare nelle fasi operative (anche se mancano ancora migliaia di satelliti per completare la costellazione).

SpaceX Starlink porterà la connettività in una scuola

Per la fase iniziale si è scelto un accordo con un distretto scolastico della città di Odessa (che si trova nel Texas). In particolare sarà una scuola della contea di Ector a ricevere connettività Internet per studenti e relative famiglie attraverso la costellazione SpaceX Starlink.

La motivazione della scelta è doppio: da un lato la società potrà testare la connettività su un numero ristretto di utenti, mentre molte famiglie potranno avere accesso a Internet. Infatti quella zona di Odessa ha una conformazione rurale e la connettività è costosa e inaffidabile (o addirittura spesso non c'è alcune possibilità di connettersi). Una situazione "ideale" per poter provare quella via satellite.

We are excited and proud to announce ECISD is the first school district to utilize the #SpaceX Starlink satellite constellation to provide Internet access for students. #ECISDLeads #TheFutureisNowEC@chiefsforchange@SpaceX pic.twitter.com/7DtdMUGqt5 — Ector County ISD (@EctorCountyISD) October 20, 2020

La problematica è emersa con prepotenza proprio durante la pandemia, dove (come in Italia) sono stati impiegati servizi per videoconferenza per far studiare i ragazzi anche a distanza. Ben il 40% degli studenti non aveva possibilità di connettersi, con un grave danno, unito a quello dell'impossibilità di fare lezione in presenza.

Scott Muri (sovrintendente delle scuole ECISD) ha dichiarato "in collaborazione con SpaceX, stiamo fornendo servizi Internet satellitari a studenti e famiglie che hanno poche o nessuna opzione. I partner con noi condividono la nostra visione per l'equità e l'accesso per tutti gli studenti. Oggi facciamo un enorme balzo in avanti per colmare il divario digitale che esiste all'interno della nostra comunità".

Il progetto che coinvolgerà SpaceX Starlink inizierà nel 2021 e saranno 45 le famiglie che faranno parte del programma pilota. Inoltre in futuro, con l'aumento del numero di satelliti e della capacità di trasmissione, si passerà a 90 nuclei famigliari. In questa fase sperimentale, il servizio sarà offerto gratuitamente, secondo quanto dichiarato nel comunicato della dirigenza scolastica.