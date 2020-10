SpaceX, il 3% dei satelliti Starlink potrebbe essere morto. Un problema per il futuro?

La costellazione di satelliti Starlink conta già 775 elementi attivi, ma SpaceX ha già il benestare per arrivare a circa 12mila e poi punta a lanciarne altri 30mila, arrivando così a 42mila. Numeri che fanno paura e che creeranno un grande affollamento in orbita, peraltro già densa di satelliti vecchi e detriti spaziali. L'obiettivo di SpaceX è "nobile" (oltre che economico), ossia coprire con connettività a banda ultralarga tutto il pianeta, anche le aree più remote, ma senza dubbio non scevro di pericoli, come il tasso di malfunzionamenti dei satelliti che potrebbe portare a collisioni.

Secondo una stima, sarebbero circa il 3% i satelliti Starlink non più funzionanti, su cui si avrebbe zero o scarso controllo. I satelliti della costellazione di SpaceX sono stati progettati per essere manovrabili tramite un motore a ioni e persino deorbitarsi per bruciare nell'atmosfera, ma se i propulsori o le comunicazioni non dovessero funzionare a dovere, i satelliti potrebbero trovarsi a vagare in modo incontrollato diventando un pericolo per altri satelliti e le future missioni spaziali umane, come già in parte affermato dal CEO di Rocket Lab la scorsa settimana.

Jonathan McDowell, astronomo dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, ha spiegato a Business Insider di essere giunto alla stima del 3% analizzando i dati sui movimenti dei satelliti raccolti da SpaceX e dal governo degli Stati Uniti, che mostrano quali satelliti Starlink sono tornati verso la Terra e quali non sarebbero sotto controllo. Nel 3% non sono stati inclusi i 45 satelliti che SpaceX ha "spinto" intenzionalmente fuori dall'orbita iniziale.

"Direi che il loro tasso di fallimento non è eclatante", ha detto McDowell a Business Insider. "Non è peggiore dei tassi di fallimento di chiunque altro. La preoccupazione è che anche un normale tasso di fallimento in una costellazione così grande porterà a un sacco di spazzatura spaziale". Se SpaceX riuscirà davvero a lanciare 42mila satelliti come previsto, un tasso di fallimento del 3% significa qualcosa come "1260 satelliti da 250 kg delle dimensioni di una scrivania che girano senza meta intorno al Pianeta".

Secondo dati dell'ESA del febbraio scorso, c'erano circa 3200 satelliti non funzionanti nell'orbita terrestre, potenziali proiettili pronti a scontrarsi con altri satelliti creando moltissimi detriti spaziali. Nelle scorse settimane, ad esempio, vi sarebbe stato un passaggio ravvicinato definito "ad altissimo rischio" (una probabilità del 10% di collisione) tra un satellite morto e lo scarto di un corpo di un razzo. Fortunatamente non si è verificato.

SpaceX dichiara che i suoi satelliti deorbitano naturalmente o bruciano nell'atmosfera terrestre se i sistemi di propulsione non funzionano. Si tratta però di un processo che può richiedere fino a cinque anni, sempre secondo l'azienda. Nei documenti depositati presso la Federal Communications Commission, SpaceX ha minimizzato il rischio, affermando che "considera inaccettabile un fallimento del 10 o 5 percento dei satelliti nel deorbitare, e anche un tasso dell'1 percento è improbabile".

Se l'1% dei satelliti Starlink dovesse perdere qualsiasi possibilità di manovra, SpaceX ritiene comunque che vi sia "circa l'1% di possibilità per decennio che qualsiasi satellite SpaceX guasto si scontri con uno dei detriti tracciati". Tanto rumore per nulla quindi? Se ci si sofferma a SpaceX forse sì, ma se si pensa che l'azienda di Elon Musk non è l'unica al lavoro per portare decine di migliaia di satelliti in orbita, allora il problema assume connotati ben diversi.

OneWeb conta di creare una costellazione formata da 48mila satelliti e Amazon vuole raggiungere 3200 con la sua flotta Kuiper, solo per fare alcuni esempi. Nel caso di satelliti totalmente fuori controllo, le collisioni potrebbero creare nuvole di piccoli detriti davvero pericolosissime per i futuri lanci spaziali.

Test e collisioni accidentali che si sono già verificati, oltre 500 eventi in totale, hanno generato quasi 130 milioni di frammenti di detriti nell'orbita terrestre che sfrecciano a più di 28mila chilometri orari. Qualora il problema della spazzatura spaziale dovesse diventare estremo, una catena di eventi potrebbe portare la Terra ad essere circondata da un campo di detriti praticamente insuperabile. Questa possibilità è nota come sindrome di Kessler, dal nome di Donald J. Kessler, che ha lavorato per il Johnson Space Center della NASA e ha calcolato in un documento del 1978 che potrebbero volerci centinaia o addirittura migliaia di anni perché tali detriti si diradino a sufficienza da rendere di nuovo sicuro un viaggio spaziale.