NASA: c'è acqua nelle zone della Luna illuminate dal Sole vicino alla Terra. Una scoperta fondamentale!

Grazie al telescopio SOFIA è stato possibile confermare la presenza di acqua nella faccia rivolta verso la Terra della Luna in zona equatoriale e illuminata dal Sole. Questo è una scoperta molto importante in ottica delle missioni Artemis e per gli astronauti che dal 2024 potranno tornare sul nostro satellite. Ad annunciarlo è stata la NASA (con un teaser da parte di Bridenstine) durante una conferenza stampa tenutasi in questi minuti.

L'acqua sulla faccia vicina alla Terra della Luna apre nuovi scenari per la NASA

Non sappiamo ancora quanto saranno sfruttabili queste riserve di acqua sulla Luna. Sicuramente un punto di partenza per missioni robotiche (e successivamente umane) e per studiare la regolite lunare che ha intrappolato le molecole.

Secondo quanto emerso, l'acqua sulla Luna sarebbe arrivata attraverso i meteoriti che hanno impattato con la superficie. Grazie alla presenza di aree perennemente in ombra le molecole d'acqua hanno potuto resistere alle condizioni difficili del satellite. La quantità stimata è di 100 ppm - 412 ppm (parti per milione) nel primo metro della superficie ma non è ancora chiara la quantità totale. Una bottiglia d'acqua dispersa in un metro cubo di regolite (all'interno di strutture circolari di ridotte dimensioni).

La zona interessata è il cratere Clavius ​​ma in futuro saranno fatte nuove osservazioni per migliorare la precisione dei dati ed espandere le conoscenze sul fenomeno.

Paul Hertz (direttore della divisione astrofisica alla NASA) ha dichiarato "avevamo indicazioni che l'acqua che conosciamo - potrebbe essere presente sul lato soleggiato della Luna. Ora sappiamo che è lì. Questa scoperta sfida la nostra comprensione della superficie lunare e solleva interrogativi intriganti sulle risorse rilevanti per l'esplorazione dello spazio profondo".

La scoperta grazie al telescopio SOFIA

La scoperta annunciata oggi e che ha al centro la Luna, è stata portata a termine grazie al telescopio SOFIA (acronimo per Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy). Si tratta di un telescopio molto particolare considerando che è alloggiato all'interno di un Boeing 747SP, permettendogli di volare a un massimo di quasi 14 km.

Questo è importante perché a quelle altezze si supera (al 99%) il filtro naturale dell'atmosfera terrestre alla radiazione infrarossa. Si possono così acquisire informazioni che in alternativa solo telescopi spaziali possono catturare, il tutto però senza la complessità di un lancio e relative problematiche di manutenzione e controllo.

Il telescopio SOFIA ha dimensioni di 2,7 metri con un diametro effettivo di 2,5 metri. Questo consente di studiare il Sistema Solare e tutte quelle situazioni dove sono presenti polveri che bloccano la luce visibile (ma non gli infrarossi). Inoltre la possibilità di spostarsi in tutto il Mondo permette anche di cambiare "punto di vista" sul fenomeno da osservare.