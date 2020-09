NASA Artemis: annunciate le tappe per il ritorno sulla Luna

Si tornerà sulla Luna e lo si farà molto presto, stando agli ultimi aggiornamenti condivisi dalla NASA. La missione Artemis sarà solo l'inizio per inviare al prima donna e far tornare un uomo sulla superficie del nostro satellite naturale, forse entro il 2024.

Jim Bridenstine (amministratore della NASA) ha dichiarato che il sostegno del Congresso statunitense è stato fondamentale per il proseguo della preparazione della missione Artemis. A differenza delle missioni Apollo, qui ci sarà anche l'aiuto di società private in grado di permettere un'ottimizzazione del budget.

Le fasi di test di SLS (acronimo di Space Launch System) sono in fase di completamento così come quelli della navicella Orion. Uno dei passaggi fondamentali avverrà questo autunno con l'hot fire test per capire la funzionalità del vettore principale.

Le missioni Artemis: verso la Luna e oltre

Se l'hot fire test di SLS avrà successo, il razzo verrà spedito al KSC per poter essere collegato alla capsula Orion. Da lì a poco i piani dovrebbero procedere spediti per mantenere la promessa di tornare sulla Luna entro il 2024.

Artemis I, la prima missione di test, è programmata per il 2021 e non avrà equipaggio umano. Questa servirà a testare i sistemi per la prima volta in un ambiente "reale" e quindi non si potranno correre rischi ulteriori. Invece sarà Artemis II, programmata per il 2023, che avrà equipaggio a bordo ma che ancora non scenderà sul suolo lunare.

La fase 1 prevederà l'esecuzione di alcuni test durante la missione Artemis II come pilotare in manuale la capsula Orion dopo la separazione dagli stadi inferiori (un po' come avvenuto per Demo-2 di SpaceX). La missione Artemis III sarà quella che porterà gli astronauti effettivamente sulla Luna ma già a partire dal 2021 ci saranno diverse società che porteranno sul suolo lunare esperimenti e altri dispositivi che quindi non dovranno essere lanciati insieme alla missione principale.

Artemis III: il nuovo sbarco sulla Luna

La terza missione, come scritto sopra, sarà quella che porterà gli astronauti sulla Luna (al Polo Sud) e, secondo i piani, è fissata per il 2024. I vari passaggi della missione prevedono:

lancio di SLS con Orion ed equipaggio

ingresso nell'orbita lunare con Orion

utilizzo dei sistemi di atterraggio commerciale o utilizzo del Gateway

atterraggio sul suolo lunare

L'equipaggio indosserà le nuove tute spaziali che saranno più confortevoli di quelle delle missioni Apollo premettendo movimenti più agevoli. Ci sarà la raccolta di nuovi campioni di roccia lunare nei (quasi) sette giorni di permanenza.

Gateway dovrebbe essere assemblato nel 2023 e sarà un avamposto automatizzato che non necessariamente avrà bisogno della presenza umana. Se per Artemis III non è ancora sicuro l'utilizzo di Gateway, dalla missione IV in poi il suo utilizzo è sostanzialmente certo. Il tutto permetterà di avere equipaggi di quattro persone dove due saranno a bordo di Gateway e due saranno sul suolo lunare (per Apollo erano tre astronauti in totale).

Lo scopo di tutte queste missioni sarà capire se la Luna potrà fornire elementi utili come acqua o altre risorse utilizzabili per la scorta di ossigeno o di carburante. L'obiettivo primario rimarrà ancora Marte.