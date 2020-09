Jim Bridenstine, NASA: è tempo di dare la priorità a Venere!

L'annuncio storico fatto il 14 Settembre del rilevamento della fosfina nell'atmosfera di Venere ha esaltato il mondo scientifico e non solo! Tra le esternazioni più importanti arriva anche quella della NASA con la voce di Jim Bridenstine (amministratore dell'agenzia spaziale statunitense).

Jim Bridenstine ha dichiarato su Twitter "la vita su Venere? La scoperta della fosfina, un sottoprodotto della vita biologica anaerobica, è lo sviluppo più significativo per il caso della ricerca della vita al di fuori della Terra. Circa 10 anni fa la NASA ha scoperto la vita microbica a 36 km nell'alta atmosfera terrestre. È tempo di dare la priorità Venere".

Nuovo interesse per Venere e la sua atmosfera

Ovviamente se questo pensiero fosse stato esternato da una "persona qualunque" avrebbe avuto un peso. Che lo dica chiaro l'alto dirigente della NASA ne ha tutt'altro e "dare la priorità a Venere" potrebbe anche significare una maggiore spinta per nuove missioni verso il secondo pianeta del Sistema Solare e non solo verso la Luna e Marte (con le missioni Artemis).

Ovviamente non si sta parlando di missioni umane ma lo sviluppo di missioni con sonde, lander o nuovi concept (come droni in grado di volare nell'atmosfera venusiana) alla ricerca di vita. Per esempio Rocket Lab, compagnia privata, sta pensando di lanciare una missione con un razzo Electron in direzione di Venere per il 2023. E non è un caso che l'attenzione sarà diretta proprio verso l'atmosfera.

La stessa NASA ha lanciato un concorso per pensare a un rover dedicato a Venere (in questo caso ovviamente si tratta di esplorare il suolo) e aveva già proposto in passato una missione importante proprio per studiare il pianeta tra suolo, atmosfera e astrobiologia. Il tutto con tempistiche che vanno da 2023 al 2030.

L'annuncio della Royal Astronomical Society potrebbe quindi aver aperto una nuova strada per le missioni interplanetarie e mentre si decideranno budget, design e si avvierà la produzione si potrà continuare un'analisi a distanza del pianeta. Come dichiarato dal team di ricercatori della scoperta della fosfina "non stiamo affermando di aver trovato la vita su Venere. Stiamo affermando che abbiamo rilevato la fosfina la cui esistenza è un mistero: nuove reazioni chimiche o possibile produzione biologica". Per risolvere questo dilemma serviranno nuove missioni.