SpaceX: Falcon 9 torna alla piena operatività, Starship Ship 30 esegue uno static fire

SpaceX ha completato in soli due giorni ben tre lanci di razzi spaziali Falcon 9 (con a bordo satelliti Starlink). La società ha anche eseguito in Texas lo static fire dello stadio superiore Ship 30 per il prossimo lancio di Starship.

Come scritto nelle scorse ore, il razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX è tornato alla piena operatività dopo un fermo di circa di due settimane a causa di un problema rilevato sul secondo stadio. La società statunitense ha lavorato velocemente per individuare l'origine del problema che ha portato al fallimento della messa in orbita di alcuni satelliti Starlink (per il servizio di connettività Internet ad alta velocità) e, in accordo con l'FAA, ha proposto una prima modifica e successivamente ci sarà un cambio più profondo nella struttura del secondo stadio.

Watch Falcon 9 launch 23 @Starlink satellites to orbit https://t.co/WT1fkM0Byl — SpaceX (@SpaceX) July 27, 2024

Il primo lancio dopo lo "stop" dell'11 luglio è avvenuto nella mattinata del 27 luglio (ora italiana) con un decollo dal Kennedy Space Center in Florida per portare in orbita 23 satelliti Starlink di 2° generazione (mini). SpaceX ha confermato il successo della missione e ha proseguito con il lancio di altre due missioni, la prima alle 7:09 di oggi (ora italiana) dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida con un Falcon 9 con 23 satelliti Starlink. Si è trattata della 14° missione per questo primo stadio e il 300° riutilizzo di un primo stadio per la società.

Alle 11:22 (ora italiana) è decollato un altro Falcon 9 dalla Vandenberg Space Force Base in California. In questo caso erano presenti 21 satelliti Starlink dei quali 13 supportano la tecnologia Direct to Cell. Anche in questo caso la missione è stata un completo successo permettendo di proseguire i lanci di questa serie di vettori e facendo recuperare "il tempo perso" a SpaceX e ai suoi clienti. Anche la NASA aveva interesse a controllare questi lanci (pur non avendo carichi utili) in quanto nelle prossime settimane saranno previste missioni con equipaggio (Crew-9 e Polaris Dawn).

SpaceX Starship: static fire per Ship 30 in vista di IFT-5

SpaceX è impegnata su diversi fronti. Non solo con lanci di vettori Falcon 9 (o Falcon Heavy) ma anche con la gestione delle capsule Dragon e ovviamente a sviluppare il nuovo razzo spaziale completamente riutilizzabile Starship. In precedenza avevamo riportato come il quinto lancio del nuovo vettore (IFT-5, Integrated Flight Test) sarebbe potuto avvenire all'inizio di agosto. Attualmente sembra più probabile che questo test avverrà invece intorno alla metà di agosto per dare alla società abbastanza tempo per analizzare i dati degli static fire e del futuro WDR (Wet Dress Rehearsal).

Slow motion view of Flight 5 Starship’s six Raptor engines during static fire pic.twitter.com/5395Vmq2j4 — SpaceX (@SpaceX) July 27, 2024

Nelle scorse settimane SpaceX aveva eseguito lo static fire dei 33 motori Raptor 2 del primo stadio Super Heavy Booster 12. Nelle scorse ore invece è stato eseguito lo static fire dei 6 motori Raptor 2 (tre per il vuoto e tre atmosferici) del secondo stadio, Ship 30. Questo stadio è ancora una versione di prima generazione con la seconda generazione che dovrebbe iniziare da Ship 33.

Secondo quanto riportato dalla società statunitense i motori si sono accesi e spenti correttamente, come programmato. I dati raccolti serviranno per capire se puntare all'integrazione completa del vettore con Booster 12 e Ship 30 ed eseguire quindi il Wet Dress Rehearsal. Dalle prime immagini post-test, sembra che le piastrelle isolanti dello scudo termico abbiano resistito alle vibrazioni prodotte dai motori. Questa sarà una delle novità per l'IFT-5, garantendo migliori possibilità di un rientro corretto per lo stadio superiore. Il profilo missione del test di agosto dovrebbe essere il medesimo di IFT-4, anche se questa volta SpaceX proverà ad "afferrare al volo" Super Heavy Booster 12 con le "bacchette" di Mechazilla. Una seconda torre di lancio è in fase di costruzione sempre a Boca Chica (Texas) così da avere una cadenza di lancio elevata nel prossimo futuro.