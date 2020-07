SpaceX Crew Dragon: annunciati gli astronauti della missione Crew-2

A pochi giorni dall'annuncio della data di rientro della missione di prova della SpaceX Crew Dragon (Demo-2), la NASA ha annunciato quali saranno gli astronauti che voleranno nella nuova missione attualmente conosciuta come Crew-2 in direzione della ISS.

Secondo quanto riportato dall'agenzia spaziale statunitense a bordo della missione SpaceX Crew Dragon (Crew-2) ci saranno Shane Kimbrough e Megan McArthur che saranno rispettivamente il comandante e il pilota della navicella. Insieme ai due astronauti NASA ci saranno anche Akihiko Hoshide della JAXA (agenzia spaziale giapponese) e Thomas Pesquet dell'ESA (agenzia spaziale europea). Questi ultimi saranno gli specialisti di missione.

Da Demo-2 a Crew-2 passando per Crew-1!

Non ci sono ancora date definite per il lancio della missione Crew-2 ma, secondo la NASA, si parla della Primavera del 2021. Ovviamente bisognerà innanzitutto attendere la fine della missione Demo-2 per valutare la sicurezza della capsula SpaceX Crew Dragon anche per la fase di rientro con equipaggio. Inoltre per la fine di Settembre 2020 ci potrebbe essere la missione Crew-1.

Quest'ultima adotterà sempre una capsula SpaceX Crew Dragon e a bordo troveremo gli astronauta NASA Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker oltre a Soichi Noguchi (della JAXA).

Tornando alla missione Crew-2, gli astronauti rimarranno a bordo della ISS per circa sei mesi e ci saranno anche tre altri cosmonauti che arriveranno con un volo sulla capsula russa Soyuz. In totale quindi si arriverà ad avere un equipaggio di ben sette membri.

L'esperienza di Shane Kimbrough passa da due viaggi nello Spazio e sarà la seconda permanenza di lunga durata sulla ISS. L'astronauta ha potuto anche volare a bordo dello Space Shuttle Endeavour (STS-126 nel 2008) e a bordo della Soyuz (Expedition 49/50 nel 2016). In totale, allo stato attuale, ha trascorso 189 giorni nello Spazio.

Per Megan McArthur sarà il suo secondo viaggio nello Spazio e la prima volta sulla ISS. Anche lei è stata a bordo di uno Space Shuttle (Atlantis nella missione STS-125) partecipando alla missione di manutenzione dell'Hubble Space Telescope. Il suo compito è stato quello di governare il braccio robotico per ancorarsi al telescopio ma anche di fornire supporto diretto ai suoi compagni di missione.

Akihiko Hoshide ha volato a bordo di uno Space Shuttle (Discovery per la missione STS-124 nel 2008) inoltre è stato parte dell'equipaggio per le missioni 32 e 33 utilizzando una Soyuz per raggiungere la ISS. Infine Thomas Pesquet è stato parte degli equipaggi delle missioni 50 e 51 utilizzando una Soyuz e trascorrendo 196 giorni nello spazio.