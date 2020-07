SpaceX Crew Dragon: ritorno sulla Terra previsto per il 2 Agosto

Alla fine di Maggio la capsula SpaceX Crew Dragon con a bordo due astronauti diretti verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) fu lanciata dal suolo statunitense. Grande risalto mediatico venne dato all'evento! Gli statunitensi tornavano a volare da territorio statunitense verso lo Spazio.

Ora però si prepara la seconda parte della missione Demo-2. Si tratta del rientro della capsula SpaceX Crew Dragon sempre con a bordo i due astronauti Bob Behnken e Doug Hurley! Un'altra fase piuttosto delicata considerando che è la prima volta per la capsula realizzata dalla società di Elon Musk (con a bordo delle persone).

L'amministratore della NASA, Jim Bridenstine, ha annunciato su Twitter che il giorno scelto per l'ammaraggio è il 2 Agosto 2020 con partenza dalla ISS l'1 Agosto. In caso di cattivo meteo nella zona di recupero, la capsula Endeavour avrà altre occasioni per il rientro nei giorni successivi.

Se tutto andrà come previsto, a breve distanza da questo rientro ci sarà una nuova missione che utilizzerà la stessa tecnologia. Attualmente nota come missione Crew-1 sarà effettivamente la prima missione ufficiale (non di prova) per la soluzione di SpaceX e dovrebbe partire dal KSC in Florida il 30 Agosto 2020.

Si tratta di un momento importante per SpaceX e per la NASA considerando le problematiche emerse per la capsula concorrente di Boeing, la CST-100 Starliner, che dovrà ancora superare un test senza equipaggio prima di poter ambire ai risultati ottenuti dalla società di Elon Musk. L'agenzia spaziale statunitense preferirebbe poter contare su due fornitori distinti in grado quindi di assicurare il massimo della continuità al lancio di capsule per il trasporto umano verso la ISS (risparmiando i costi dovuti alla richiesta di "posti" alla controparte russa).