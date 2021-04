SpaceX costruirà rampe di lancio alte 142 metri per le navicelle Starship

Non è la prima volta che ne scriviamo, ma ora oltre a qualche render e alcune informazioni generiche c'è un documento ufficiale. Come sappiamo in Texas, SpaceX sta costruendo i prototipi delle navicelle Starship che dovrebbero portare l'essere umano sulla Luna e su Marte. Per lanciarle ci sarà un razzo Super Heavy, alto circa 70 metri, che sarà riutilizzabile come già accade "in piccolo" con Falcon 9.

Come già spiegato in precedenza, si è parlato della possibilità di realizzare rampe di lancio galleggianti e con grandi torri in grado di catturare "al volo" il razzo SpaceX Super Heavy ottimizzando così i tempi di recupero. Chiaramente siamo ancora lontani dal vedere realizzato questo progetto, ma qualcosa si sta muovendo a Boca Chica.

SpaceX e le rampe di lancio per Starship

Secondo quanto riportato in un documento inviato all'FAA (Federal Aviation Administration), la proposta sarebbe quella di realizzare una prima rampa di lancio con una torre alta circa 142 metri (ossia 20 metri in più dell'accoppiata navicella e primo stadio).

Nel documento si legge che "questa nuova struttura sarà situata nel sito di lancio di SpaceX". La rampa di lancio di Starship sarà distante 800 metri dalla spiaggia e avrà sulla sommità un parafulmine alto circa 3 metri. La parte interessante riguarda però il fatto che SpaceX specifichi che la piattaforma servirà a "sollevare il suo nuovo razzo e booster sulla base di lancio e per catturare il booster Super Heavy al ritorno dal lancio".

Non sappiamo precisamente come sarà realizzata, ma sarà comunque costruita in acciaio. Nelle intenzioni di Elon Musk, se tutto andrà come previsto, si potrebbero avere lanci in sequenza a distanza di un'ora dal ritorno del primo stadio. Questo permette cadenze di lancio mai viste fino a questo momento.

Sempre stando alle parole di Musk, la torre di lancio di SpaceX avrebbe delle zone di assorbimento degli urti integrate nella zona dei bracci meccanici che avranno il compito di fermare il primo stadio (Super Heavy). Chiaramente fino a quando non sarà realizzata questa torre e non sarà collaudata, non sappiamo se l'idea funzionerà. Sicuramente l'approccio è simile a quello dei test di Starship e diverso da come si era abituati con i veterani del settore aerospaziale.