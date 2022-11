Shenzhou-15: oggi il lancio di tre taikonauti verso la stazione spaziale cinese Tiangong

Solo qualche giorno fa gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-14 hanno condotto con successo la loro terza attività extraveicolare all'esterno della stazione spaziale Tiangong. Un momento importante che però ne precede un altro che segnerà il futuro del programma spaziale cinese. Tra poche ore infatti sarà lanciato un razzo spaziale Lunga Marcia 2F con a bordo i tre taikonauti della missione Shenzhou-15. Si tratta della prima volta per la CSS che c'è un avvicendamento di due equipaggi direttamente in orbita.

Un segno di maturità progettuale e di concreta affidabilità per la nazione asiatica che ha grandi ambizioni per il futuro dell'esplorazione spaziale. Con l'arrivo del nuovo equipaggio la stazione spaziale cinese sarà nella sua configurazione finale con i tre moduli (Tianhe, Wentian e Mengtian), due navicelle per equipaggio e una navicella cargo. Il tutto ha una massa di circa 100 tonnellate. A titolo di confronto, attualmente la Stazione Spaziale Internazionale ha una massa di circa 450 tonnellate (che aumenterà con l'arrivo del modulo di Axiom Space).

Gli astronauti di Shenzhou-15 quasi pronti al lancio verso la CSS

Secondo quanto riportato, il lancio del razzo spaziale Lunga Marcia 2F Y15 è previsto per le 16:08.14 di oggi (ora italiana) dal Jiuquan Satellite Launch Center. Gli astronauti sono all'interno della capsula che li porterà in orbita da circa 30 minuti. L'equipaggio è composto da Fei Junlong (comandante), Deng Qingming e Zhang Lu. In questa formazione non è quindi presente un astronauta donna come invece era capitato per le due precedenti.

Junlong ha 57 anni ed è stato selezionato nel 1998 per diventare astronauta. Nel 2005 è stato comandante della missione Shenzhou-6, nel 2008 era invece nell'equipaggio di riserva (con Shenzhou-7) mentre ora sarà comandante. Qingming ha 56 anni ed è stato selezionato come astronauta nel 1998 (nel primo gruppo). La sua storia lo vede assegnato per l'equipaggio di riserva per ben tre missioni nel 2012, 2013 e 2016 mentre solamente nel 2022 è riuscito a coronare il suo sogno ed essere selezionato per la missione principale. Zhang ha 46 anni e nel 2010 è stato selezionato per diventare astronauta (nel secondo gruppo). Questa è la sua prima missione nello Spazio, come per Qingming. Un cambio di strategia da parte di CNSA e CMSA in quanto solitamente si preferiva avere un astronauta senza esperienza in orbita e due con almeno una missione.

La sovrapposizione tra Shenzhou-15 e Shenzhou-14 sarà di circa cinque giorni con questi ultimi che rientreranno il 5 dicembre dopo sei mesi in orbita. Anche il nuovo equipaggio rimarrà in orbita per sei mesi aspettando l'arrivo del successivo Shenzhou-16. Questo farà in modo che la stazione spaziale cinese sia sempre presidiata a differenza di quanto accaduto fino a questo momento.

Gli astronauti di Shenzhou-15 inizieranno a utilizzare i moduli per esperimenti esposti nello Spazio presenti sui pannelli esteriori dei moduli laboratorio (nel corso dei mesi dovrebbero essere 40 esperimenti complessivamente). Dovrebbero essere condotte anche 3-4 EVA dove saranno installate alcune pompe per il modulo Mengtian. Il nuovo equipaggio dovrebbe utilizzare principalmente il modulo Wentian (il secondo inviato in orbita) e si occuperanno di sistemare i nuovi equipaggiamenti arrivati con le ultime navicelle cargo.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !