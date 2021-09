Axiom Space presenta il piano per la stazione spaziale commerciale, pronta dal 2027

La corsa allo Spazio di questi anni sta vedendo nascere società che puntano in diverse direzioni. Affiancandosi ai contractor storici e alle agenzie spaziali nazionali, queste nuove realtà stanno guardando al turismo spaziale come fonte di guadagno. Uno dei nomi che sta emergendo è quello di Axiom Space che sta puntando a realizzare una nuova stazione spaziale.

A Giugno 2021 sono state annunciate almeno quattro missioni in direzione della ISS (da AX-1 a AX-4) che apriranno la strada a un business ancora più complesso. Investire molti fondi per realizzare la prima stazione spaziale privata che inizialmente farà parte della ISS ma in futuro si staccherà e diventerà un'unità a sé. Ora emergono alcuni dettagli.

Axiom Space e la stazione spaziale privata: la roadmap ufficiale

La società ha rilasciato in queste ore un'infografica che permette di conoscere quali saranno più in dettaglio i piani della prima stazione spaziale commerciale a orbitare intorno alla Terra. Questa si aggiungerà quindi alla ISS, alla stazione spaziale cinese (CSS) e alla futura stazione russa (ROSS). L'orbita bassa terrestre sarà quindi un luogo sempre più frequentato da esseri umani in futuro.

Click sull'immagine per ingrandire alla massima risoluzione

Il piano prevede nel 2024 di iniziare a inviare il primo modulo (AxH1 dove "H" sta per "hub") che darà posto a quattro membri dell'equipaggio, quattro boccaporti d'attracco, controllo attraverso pannelli touch, grandi finestre per osservare la Terra e la possibilità di svolgere esperimenti. L'anno successivo sarà il momento del secondo modulo (AxH2). Questo sarà simile al primo e porterà la capacità di ospitare persone a bordo fino a otto occupanti.

Nel 2026 ci sarà l'aggiunta di un modulo (AxL dove "L" significa "Legacy"). Questo modulo sarà pensato come laboratorio multifunzionale della nuova stazione spaziale di Axiom Space e a quel punto arriverà anche una nuova "cupola" trasparente.

Nel 2027 verrà collegato un modulo (AxPT, Power Tower) che avrà la funzione di fornire ulteriore energia alla stazione spaziale commerciale. Ci sarà un'array di pannelli solari per fornire una quantità di energia pari a quella di tutti i pannelli solari della ISS attuale. Ci sarà poi un boccaporto per passeggiate spaziali e spazio per conservare carichi utili. Sarà a questo punto che ISS e la stazione spaziale commerciale si potranno separare per aprire un nuovo capitolo per Axiom Space.

Infine nel 2028 sarà completato il progetto di avere una stazione realizzata da privati che avrà un volume comparabile a quello della ISS. Questo permetterà di avere un nuovo laboratorio orbitante che potrà svolgere esperimenti e ospitare turisti spaziali. Un progetto sicuramente ambizioso (e molto costoso) ma che si inserisce nella nuova era spaziale che stiamo vivendo.