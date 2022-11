Gli astronauti di Shenzhou-14 hanno completato la terza attività extraveicolare

L'attenzione del Mondo (degli appassionati di Spazio) è rivolto verso il viaggio della capsula Orion verso la Luna, ma in orbita bassa terrestre le attività fervono nei due avamposti umani: la Stazione Spaziale Internazionale e la stazione spaziale cinese Tiangong. Negli scorsi giorni gli astronauti della missione Shenzhou-14 hanno effettuato la loro terza attività extraveicolari (EVA), dimostrando ancora una volta come questo equipaggio sia uno dei più attivi da quando la CSS è in orbita.

Ricordiamo infatti che Chen Dong e Cai Xuzhe e Liu Yang hanno assistito, mentre erano già a bordo di Tiangong, all'arrivo dei moduli laboratorio Wentian e Mengtian che hanno così completato la configurazione finale della CSS. Questo ha comportato del lavoro aggiuntivo all'esterno per permettere la piena funzionalità di tutti gli elementi. La prima EVA è stata realizzata a inizio settembre mentre la seconda EVA è avvenuta solamente venti giorni dopo, il 20 settembre. Ora, visto anche che gli astronauti della missione Shenzhou-15 stanno per arrivare a bordo, i tre taikonauti già in orbita ne hanno completata una terza.

Gli astronauti cinesi di Shenzhou-14 completano la terza EVA

Secondo quanto riportato ufficialmente, quando erano le 4:10 del 17 novembre (ora italiana) gli astronauti Chen Dong e Cai Xuzhe sono usciti dal portello mentre Liu Yang supervisionava le operazioni dal modulo principale Tianhe. Lo scopo della terza attività extraveicolare di Shenzhou-14 era principalmente quello di installare un supporto che collegasse in maniera sicura i tre moduli (Tianhe, Wentian e Mengtian) così da permettere alle future EVA di svolgersi in maniera più semplice e sicura. Questo speciale "corrimano" è suddiviso in almeno due parti lunghe rispettivamente 3,2 metri e 2,6 metri (quest'ultimo con una massa di 15 kg).

Li Wei (della CAST) ha dichiarato "senza questo equipaggiamento [ndr. il corrimano], i taikonauti non possono spostarsi da soli dal modulo Wentian al modulo principale Tianhe o al modulo Mengtian. Ora, i nostri taikonauti saranno in grado di muoversi più facilmente. Raddoppiata quindi la distanza che i taikonauti possono raggiungere".

Sempre Li ha sottolineato come questa sia la prima EVA di Shenzhou-14 con tutti e tre i moduli presenti. Questo ha significato poter inviare il segnale da tutti e tre i segmenti. Huang Weifen (della CMSA) ha aggiunto che "rispetto alle precedenti passeggiate spaziali, questa volta i due taikonauti fuori dalla cabina hanno collaborato più strettamente, poiché quasi tutti i compiti sono stati svolti congiuntamente da loro due. L'efficienza delle EVA è stata migliorata".

Il rientro all'interno del modulo è stato alle 9:50 (ora italiana). La durata delle operazioni è stata quindi di circa 5,5 ore rispetto alle 6,5 ore annunciate in precedenza da CMSA e CNSA. Tra le altre operazioni è stata anche posizionata una telecamera panoramica sul modulo Wentian così da permettere di raccogliere nuove immagini della Terra.

Gli astronauti sono stati aiutati dal braccio robotico da 15 metri. Questo è realizzato unendo il braccio robotico da 10 metri di Tianhe e il braccio robotico di 5 metri di Wentian per realizzarne uno più lungo. Interessante notare che Cai Xuzhe ha eseguito la sua prima EVA proprio a settembre e quindi in circa due mesi ne ha realizzate due complessivamente.

Le due sezioni del corrimano che collega i tre moduli della CSS (fonte)

Recentemente è arrivata la navicella cargo Tianzhou-5 che ha portato nuovi viveri e rifornimenti agli astronauti anche in vista dell'arrivo dei tre colleghi di Shenzhou-15 (che resteranno a bordo della CSS per circa 6 mesi, come le ultime missioni). Sarà anche la prima volta che a bordo di Tiangong ci saranno sei persone (due equipaggi) contemporaneamente. Il lancio è attualmente previsto intorno al 29 novembre alle 16:05 (ora italiana) con un razzo Lunga Marcia 2F.

