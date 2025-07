Proseguono gli studi su Dimorphos, l'asteroide colpito dalla sonda spaziale NASA DART

Recentemente si è scritto (e parlato) molto di asteroidi per motivi diversi. Per esempio l'agenzia spaziale statunitense ha rilasciato nuove immagini dell'asteroide Donaldjohanson catturate dalla sonda NASA Lucy mentre la Cina sta pensando a inviare un insieme di Cubesat per avvicinarsi ad Apophis nel 2029 oltre a lanciare la missione Tianwen-2. Nel frattempo è stato pubblicato uno studio riguardante la missione NASA DART (Double Asteroid Redirection Test o Test di Redirezione di un Doppio Asteroide).

Questa missione ha avuto il suo culmine con l'impatto della sonda spaziale nella seconda metà del 2022 che ha effettivamente modificato il periodo orbitale di Dimorphos, l'asteroide più piccolo del sistema doppio che comprende anche il più grande Didymos. Questo è stato il primo test di difesa planetaria pensato per quando un asteroide sarà in rotta di collisione con la Terra e dovrà essere deviato per scongiurare un impatto potenzialmente catastrofico.

Nel nuovo studio, dal titolo High-speed Boulders and the Debris Field in DART Ejecta, si prendono in esame gli effetti dell'impatto cinetico della sonda spaziale NASA DART analizzando le immagini e i dati del Cubesat italiano LICIACube. Quello che ha sorpreso i ricercatori è stata la presenza di molte rocce, anche di grandi dimensioni, scagliate lontano dall'impatto in direzioni specifiche.

Grazie a una mappatura tridimensionale di questi oggetti è stato possibile comprendere che la maggior parte delle rocce (ne sono state monitorate 104 di dimensioni comprese tra 0,2 a 3,6 metri di raggio) sono state scagliate con angoli ridotti rispetto alla superficie ma ad alta velocità, pari a 52 m/s. La loro natura sarebbe quella di frammenti di grandi massi frantumati nell'impatto. L'analisi dei dati sarà fondamentale per costruire modelli e capire come le (potenziali) future sonde spaziali pensate per deviare asteroidi dovranno impattare per ottenere il miglior risultato.

Questo studio sarà poi ulteriormente approfondito quando la sonda spaziale ESA HERA raggiungerà il sistema doppio per monitorare l'evoluzione dell'impatto di NASA DART. Secondo i ricercatori la sonda europea potrebbe trovare come l'orbita di Dimorphos si sia modificata con una leggera inclinazione rispetto all'equatore del più grande Didymos. In ottica futura queste missioni potrebbero salvare l'umanità da un impatto anche di livello quasi estintivo e dovrebbero essere una delle priorità dei programmi spaziali internazionali.