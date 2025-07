La missione cinese Apophis Recon Swarm (ARS) vuole raggiungere e studiare l'asteroide Apophis

Come abbiamo scritto in passato ci sono diverse missioni (e altre future) che studiano e studieranno gli asteroidi. Per esempio NASA Psyche diretta verso l'asteroide 16 Psiche ma anche NASA Lucy che ha come obiettivo gli asteroidi troiani di Giove. Non ci si può dimenticare di ESA HERA che studierà gli effetti della missione NASA DART oppure le precedenti JAXA Hayabusa e JAXA Hayabusa2. Di recente invece è stata lanciata la missione cinese Tianwen-2 diretta verso l'asteroide 2016 HO3. Uno degli obiettivi più ambiti dei prossimi anni sarà raccogliere informazioni sull'asteroide 99942 Apophis che si avvicinerà alla Terra nel 2029 (non c'è rischio d'impatto) a una distanza minima di circa 31 mila chilometri.

L'agenzia statunitense potrebbe cancellare la missione OSIRIS-APEX (a causa dei tagli al budget) e quindi perdere questa importante occasione. L'ESA invece sta cercando di realizzare la missione Ramses per cercare di raccogliere il maggior numero di informazioni su sull'asteroide 99942 Apophis. Anche la Cina non si vuole lasciar sfuggire questo obiettivo e l'idea è quella di realizzare una missione con diversi Cubesat per la missione prende il nome di Apophis Recon Swarm o ARS.

Secondo quanto riportato ci sarebbero diverse università cinesi coinvolte nello studio di fattibilità e i ricercatori stanno già pensando a come portarla a termine nel breve tempo a disposizione. Come per altre missioni l'idea è quella di realizzare diversi Cubesat che potranno raggiungere l'asteroide con uno o più lanci, o parte di altre missioni, così da ridurre i rischi e diminuire anche i costi di sviluppo oltre che accelerare le tempistiche.

Come per la missione europea, lo scopo di quella cinese è misurare la massa dell'asteroide 99942 Apophis, la morfologia della sua superficie (anche con imaging stereoscopico), la sua rotazione, misurare il campo gravitazionale e la struttura interna. I Cubesat saranno dotati di diversi strumenti (o potenzialmente anche alcuni uguali) come fotocamere multispettrali. Ci dovrebbe essere poi la possibilità di realizzare diversi flyby così da avere più opportunità per la raccolta dei dati. Le incognite rimangono sulla capacità di produrre e lanciare in tempo i vari Cubesat oltre che nella capacità di coordinare diverse unità contemporaneamente e riuscire a comunicare con tutti i satelliti e ricevere i dati.