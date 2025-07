Offerta Starlink kit Standard: l'hardware non si paga, rimane l'abbonamento mensile a partire da 29 euro

SpaceX ha annunciato una nuova offerta per la connettività Internet satellitare Starlink con il kit Standard. L'hardware non si paga (valore 349 euro) mentre rimane l'abbonamento mensile a partire da 29 euro e il vincolo a 12 mesi.

La popolarità del servizio di connettività Internet satellitare di SpaceX, Starlink, sta crescendo con il passare del tempo e della capacità di supportare sempre più utenti e velocità sempre maggiori, fino a 1 Gbps. La società di Elon Musk sta pensando già alla terza generazione che sarà però lanciata solamente quando Starship sarà operativa a causa della dimensione e dalla massa dei satelliti.

Recentemente SpaceX aveva annunciato una nuova offerta per la versione Mini con hardware (router e antenna) gratis ma vincolato a 12 mesi con contratto residenziale. Ora Starlink annuncia una nuova offerta che è pensata per chi desidera il kit Standard (sempre router e antenna) cercando di rendersi ancora più vantaggiosa rispetto anche agli operatori tradizionali.

Secondo quanto riportato la nuova offerta Starlink prevede di non pagare l'hardware, che avrebbe un costo di 349 euro, e pagare invece l'abbonamento mensile nelle due versioni. Quella residenziale lite, indicata per uso limitato e uso domestico ridotto, ha un costo di 29 euro/mese mentre quella residenziale arriva a 40 euro/mese. La differenza risiede nel fatto che la prima ha dati illimitati a bassa priorità e quindi in caso di traffico intenso la velocità potrebbe ridursi, mentre nel secondo caso rimangono i dati illimitati con velocità massima sempre disponibile (in base alle condizioni meteo).

Il vincolo, come nel caso dell'altra offerta, è legato al fatto che il piano di servizio Residenziale di 12 mesi non può essere rescisso (senza penali) per il primo anno. Le informazioni complete sono disponibili sul sito ufficiale così che gli utenti possano conoscere tutte le condizioni alle quali dovranno sottostare e quindi poter scegliere consapevolmente l'offerta. Alcuni esempi indicati proprio da Starlink che comportano l'applicazione di penali sono il cambio dell'indirizzo di destinazione del servizio, disdetta del piano di servizio, mancato pagamento di una fattura nei tempi previsti, tentativo di trasferire il kit a un altro utente disdetta del piano di servizio durante la prova di 30 giorni senza la restituzione del kit.