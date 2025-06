Starlink Mini: antenna e router gratis con il piano Residenziale da 12 mesi

Nuova offerta per chi sceglie la connessione satellitare Starlink. Si ottiene a costo zero il kit Mini completo se si sottoscrive l'abbonamento Residenziale per almeno un anno. Incluso router compatto con supporto Wi-Fi 5 e mesh, insieme all'antenna IP67

Starlink rilancia la sua proposta per la connessione satellitare domestica puntando sulla formula del kit Mini gratuito nel caso si sottoscriva un abbonamento Residenziale di 12 mesi. L'offerta è attiva per i nuovi clienti e permette di accedere a internet a banda larga senza installazioni complesse né costi iniziali: si pagano solo i 40 euro mensili dell'abbonamento.

Il kit Mini include antenna, router Wi-Fi integrato, alimentatore, supporto per superfici piane e un cavo da 15 metri. L'antenna ha certificazione IP67, funziona tra -30 °C e +50 °C e assicura una buona resistenza agli agenti atmosferici. Il consumo medio resta contenuto, tra 25 e 40 watt in modo che sia adattabile anche a contesti off-grid. Le velocità di connessione si attestano tra 100 e 270 Mbps in download e tra 10 e 25 Mbps in upload, con traffico dati illimitato. Parliamo di un kit che normalmente ha un costo di 349 euro.

Il router Mini utilizza lo standard Wi-Fi 5 con supporto dual band e configurazione 3x3 MIMO, ed è compatibile con le reti mesh Starlink (escluse le versioni di prima generazione). Può essere collegato sia via Ethernet che in modalità wireless, gestibile facilmente tramite app mobile.

La promozione prevede una prova gratuita di 30 giorni. Se si recede entro questo periodo e si restituisce il kit, non viene applicata alcuna penale. In caso di disdetta anticipata dopo i 30 giorni ma prima del termine dei 12 mesi, oppure se si cambia indirizzo o piano, è prevista una penale decrescente, calcolata su base mensile e proporzionale al periodo di permanenza.

Starlink Mini rappresenta una soluzione per chi cerca connettività stabile e ad ampio raggio, anche in aree dove la rete cablata è assente o poco performante. L'integrazione tra antenna e router semplifica l'installazione e consente di iniziare a navigare in pochi minuti. Per ulteriori informazioni sull'offerta - e per sottoscriverla se interessati - basta recarsi a questo indirizzo e inserire l'Indirizzo di destinazione del servizio.