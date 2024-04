Phoenix, il robot umanoide di Sanctuary AI, lavorerà nelle fabbriche di Magna

Sanctuary AI, società nata nel 2018 con l'obiettivo di creare "la prima intelligenza simile a quella umana in robot a uso generale", ha annunciato una partnership strategica con Magna.

Con sede in Canada e impianti di produzione automobilistica in Austria, Magna produce e assembla automobili per alcune delle principali case automobilistiche europee, tra cui Mercedes, Jaguar e BMW.

Questa collaborazione prevede "lo sviluppo da parte di Sanctuary AI di robot a uso generale impiegabili nelle operazioni di produzione di Magna", l'impegno congiunto per migliorare i costi e la scalabilità dei robot e un investimento strategico in azioni da parte di Magna in Sanctuary AI. Magna aveva già sostenuto la società canadese nel 2021.

Si tratta quindi dell'ennesimo esempio di un settore dell'auto che sta cercando nei robot quella forza lavoro futura capace di lavorare h24 e senza stipendio: Tesla con Optimus, BMW con Figure e Mercedes-Benz con Apptronik sono i casi che abbiamo trattato.

Magna mira a sfruttare le capacità dei robot di Sanctuary AI in diverse applicazioni, non meglio precisate, all'interno dei processi di produzione automobilistica.

Clicca per ingrandire

"Abbiamo fondato Sanctuary AI con l'obiettivo di diventare la prima società al mondo a creare un'IA simile a quella umana", ha dichiarato Geordie Rose, CEO e co-fondatore di Sanctuary AI. "Obiettivi rivoluzionari come questi richiedono partner rivoluzionari. La posizione di Magna come leader mondiale nell'uso dei robot oggi rende questa partnership un avanzamento essenziale per la nostra missione".

Il robot umanoide di Sanctuary AI si chiama Phoenix e per il suo sviluppo la società si è concentrata particolarmente sulla progettazione di mani abili nel manipolare oggetti. Potete vederlo in azione nel video qui sopra.

"Magna è entusiasta di collaborare con Sanctuary AI nella nostra missione condivisa di far avanzare il futuro della produzione", ha dichiarato Todd Deaville, vicepresidente della divisione Advanced Manufacturing Innovation presso Magna. "Integrando robot AI a uso generale nelle nostre strutture di produzione per compiti specifici, possiamo potenziare le nostre capacità per consegnare prodotti di alta qualità ai nostri clienti".