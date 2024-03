Mercedes-Benz porterà in fabbrica Apollo, l'iPhone dei robot umanoidi

È corsa ai robot umanoidi, specie tra i costruttori di automobili, che vogliono impiegarli nella catena produttiva. Tesla con Optimus, BMW con Figure e ora tocca a Mercedes-Benz annunciare l'accordo con Apptronik per Apollo.

Le due società collaboreranno per "identificare applicazioni per robot altamente avanzati all'interno di Mercedes-Benz Manufacturing". L'obiettivo è esplorare potenziali casi d'uso di Apollo nella logistica, per esempio usando il robot per portare componenti sulla linea di produzione affinché i lavoratori possano assemblarli, ma anche in successive fasi del processo.

Mercedes-Benz spiega che l'approccio "è incentrato sull'automazione di alcuni compiti fisicamente impegnativi, ripetitivi e noiosi per i quali è sempre più difficile trovare lavoratori affidabili".

Apollo ha dimensioni umane - è alto 1,75 metri, pesa poco più di 70 kg e può sollevare pesi di circa 25 kg - e un design amichevole che gli consente di lavorare a fianco delle persone e allo stesso tempo di svolgere compiti fisicamente impegnativi. Apollo è dotato di LED su testa, bocca e petto che lavorano tutti insieme per comunicare lo stato del robot. Inoltre, il robot ha una batteria - sostituibile a caldo - con assicura 4 ore di autonomia.

La potenza di calcolo a bordo, assicura Apptronik, "permetterà alle principali aziende di intelligenza artificiale di adattarlo a casi d'uso al di fuori di quelli previsti inizialmente da Apptronik".

Secondo la società, il concetto è simile a quello di iPhone: hardware potente e facile da usare che viene fornito con alcune applicazioni predefinite e a cui si possono aggiungere applicazioni sviluppate da terze parti.

"Quando abbiamo deciso di costruire Apollo, un accordo come quello che annunciamo oggi con Mercedes-Benz rappresentava uno scenario da sogno", ha affermato Jeff Cardenas, co-fondatore e CEO di Apollo. "Mercedes prevede di utilizzare la robotica e Apollo per automatizzare alcuni lavori manuali poco qualificati e fisicamente impegnativi: un caso d'uso modello che vedremo replicare da altre realtà nei mesi e negli anni a venire".

Il Financial Times riporta che la Mercedes-Benz ha iniziato a sperimentare un numero imprecisato di robot Apollo in una fabbrica in Ungheria. Il Paese soffre da diversi anni di carenza di manodopera poiché i lavoratori migrano verso l'Europa occidentale.

"Si tratta di una nuova frontiera e vogliamo comprendere il potenziale sia della robotica che della produzione automobilistica per colmare le lacune di manodopera in aree quali il lavoro poco qualificato, ripetitivo e fisicamente impegnativo e per liberare i membri del nostro team altamente qualificati sulla linea di produzione per costruire le auto più desiderabili del mondo", ha affermato il capo della produzione Mercedes Jörg Burzer.