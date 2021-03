OneWeb lancia in orbita altri 36 satelliti per la connettività Internet

Circa un anno fa, la società inglese OneWeb non navigava in buone acque a livello economico ed era vicina al fallimento. Grazie a nuovi investitori però c'è stata una ripresa vigorosa che sta portando a continuare la realizzazione della costellazione satellitare per la connettività Internet, in maniera similare a quanto fatto da SpaceX con Starlink.

Nella mattinata di oggi c'è stato un nuovo lancio, eseguito con successo (secondo quanto riportato dalla società stessa). Non avendo vettori propri, a differenza di SpaceX, OneWeb si deve appoggiare ad altre realtà per mettere in orbita i propri satelliti. In questo caso il lancio è avvenuto dal cosmodromo di Vostochny utilizzando una Soyuz-2.1b con la collaborazione di Arianespace. Si tratta del secondo lancio a scopo completamente commerciale che avviene da quella zona.

La flotta di satelliti di OneWeb cresce fino a 146 unità

Secondo quanto riportato dalla società, dopo il lancio, la comunicazione con i satelliti è avvenuta correttamente. Questo porta la flotta globale a 146 unità complessive grazie all'aggiunta di altri 36 satelliti per questo lancio. I satelliti sono sempre posizionati in Orbita Terrestre Bassa (LEO) e la prima parte della costellazione conterà 648 unità per fornire connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza. Lo stesso modello operativo di Starlink.

Il programma prevede cinque lanci complessivi (questo era il secondo) permettendo di portare la connettività di OneWeb nelle zone più a Nord dei 50° di latitudine entro la metà del 2021. Il servizio dovrebbe essere già funzionante per la fine dell'anno con piena operatività per il 2022. Sempre stando alle notizie diffuse dalla società, i principali mercati ai quali si rivolgerà sono Regno Unito, Alaska, Nord Europa, Groenlandia, Islanda, zone artiche e Canada.

Il primo lancio fu a Febbraio 2019 con sei satelliti, il secondo un anno dopo a Febbraio 2020 con le prime unità prodotte dallo stabilimento in Florida. Il terzo lancio fu un mese dopo, a Marzo 2020 mentre il penultimo lancio è stato a Dicembre 2020 con 36 unità. Recentemente abbiamo scritto di come la NASA abbia raggiunto un accordo con SpaceX per la gestione dei satelliti Starlink per evitare problematiche che possano portare a scontri (e alla creazione di altri detriti). Essendo un accordo non vincolante, anche OneWeb potrebbe scegliere una strada analoga di collaborazione con l'agenzia spaziale statunitense così da migliorare la gestione del "traffico in orbita".

