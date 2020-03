OneWeb, concorrente di SpaceX Starlink, vicina al fallimento

SpaceX Starlink, i satelliti che nelle intenzioni di Elon Musk dovrebbero portare Internet ovunque a un costo ridotto sono ben noti agli appassionati. Si parla meno dei concorrenti, come OneWeb, che hanno le stesse intenzioni della società statunitense, ma con una minore esposizione mediatica, fino a questo momento.

Il destino dei 74 satelliti di OneWeb attualmente in orbita

Proprio la società inglese starebbe attraversando un periodo complicato a livello finanziario. Parte della propria forza lavoro sarebbe stata licenziata mentre è stata richiesta la protezione fallimentare attraverso il Capitolo 11/Chapter 11 alla Corte fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

In una nota ufficiale alla stampa, OneWeb ha annunciato di voler vendere la propria attività per poter massimizzare il valore della società. Attualmente sono presenti in orbita bassa 74 satelliti mentre a terra sono state realizzate o sono in fase di completamento 44 strutture per la loro gestione.

In ottica prestazionale, la costellazione di satelliti di OneWeb dovrebbe riuscire a fornire fino a 400 Mbps di banda con latenze nell'ordine dei 32 ms. Secondo quanto riportato, la società non avrebbe ottenuto a inizio anno gli investimenti necessari per il suo sostentamento (in particolare da SoftBank). L'impatto del COVID-19 sull'economia è stato pesante limitando le risorse degli investitori e determinando quindi problematiche di liquidità per OneWeb.

Adrian Steckel (AD di OneWeb) ha dichiarato nella sua nota di essere ancora convinto del valore sociale ed economico della missione della società di connettere tutti ovunque. L'alto dirigente ha anche aggiunto "oggi è un giorno difficile per noi di OneWeb. Tante persone hanno dedicato così tanta energia, impegno e passione a questa società e alla nostra missione. La nostra speranza è che questo il processo ci consentirà di tracciare un percorso che porterà al completamento della nostra missione, basandoci sugli anni di sforzo e sui miliardi di capitale investito".