SpaceX, nei piani il lancio di 30 mila nuovi satelliti per la connettività internet

SpaceX ha chiesto il permesso per lanciare 30 mila nuovi satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) per alimentare la sua rete Starlink pensata per erogare la connessione a internet via satellite. SpaceX precedentemente aveva ottenuto il permesso per mettere in orbita 12 mila satelliti. Con queste mosse, SpaceX prevede di attivare la banda larga satellitare negli Stati Uniti del Nord e in Canada giā il prossimo anno e successivamente in altri paesi. Si tratta, dunque, di un progetto molto interessante che, se andasse in porto, cambierebbe completamente le modalitā di erogazione della connessione a internet, aprendo molti scenari interessanti.

Non č ancora possibile determinare se la richiesta corrisponde all'intenzione di lanciare tutti i 30 mila satelliti o solo una parte, ma si tratterebbe di un incremento molto importante rispetto all'infrastruttura esistente. I satelliti opererebbero ad altitudini che vanno da 328 chilometri a 580 chilometri.

La prassi prevede che sia la Federal Communications Commission a inoltrare le richieste all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) per conto di SpaceX, come si puō verificare in questo documento. L'ITU verifica che non si verifichino condizioni di interferenza dei segnali fra tutti i satelliti in orbita.

I 60 satelliti Starlink mandati in orbita nello scorso maggio

Il nodo della questione č che l'ITU deve affrontare un problema di rapido affollamento dell'orbita terrestre bassa, di grande interesse per via della capacitā di veicolare connessioni a banda larga con latenze basse e velocitā pių elevate. SpaceX ha affermato che intende fornire velocitā gigabit e latenza fino a 25 ms, pur senza rivelare quanto costerā il servizio. Anche aziende come OneWeb, Space Norway, Telesat e Amazon si sono attivate per sfruttare le capacitā della LEO, dopo aver inoltrato richieste di autorizzazione simili.

L'ITU ha giā comunicato che "sta adottando misure per ridimensionare responsabilmente la capacitā totale della rete Starlink e la densitā dei dati per venire incontro alle richieste di banda larga degli utenti". SpaceX non ha ancora lanciato i 12 mila satelliti per i quali aveva precedentemente richiesto l'autorizzazione, ma ha affermato che la domanda per internet veloce e affidabile č in aumento, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

Se la richiesta venisse accolta SpaceX sarebbe obbligata ad avviare almeno un satellite con le frequenze indicate e a renderlo funzionante entro 90 giorni. Dopo che le frequenze sono state assegnate, le altre imprese che volessero mettere in funzione strumentazione simile devono farlo in modo tale da evitare interferenze rispetto alla costellazione appena autorizzata.

SpaceX deve fornire una serie di dettagli tecnici, compresi i piani per ridurre al minimo i detriti e prevenire le collisioni. L'azienda progetta i suoi satelliti in modo tale che si brucino completamente nella fase di rientro nell'atmosfera al fine di prevenire danni fisici sulla superficie.

Nello scorso maggio SpaceX ha mandato in orbita 60 satelliti allo scopo di testare il sistema in vista di un pių largo impiego di satelliti. Ha inoltre richiesto alla FCC il permesso di regolare la spaziatura orbitale dei suoi satelliti, un cambiamento che consentirebbe alla societā di coprire anche gli Stati Uniti meridionali entro la fine del prossimo anno.

Dal 1957 a oggi circa 8.950 satelliti sono stati messi in orbita intorno alla Terra e circa 5 mila sono ancora in orbita. Di questi, secondo dati forniti dall'Agenzia spaziale europea (ESA), solo 1.950 funzionano ancora.

Recentemente si č parlato molto della collisione sfiorata tra un satellite di SpaceX e un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea. "Con l'aumentare del numero di satelliti nello spazio si moltiplicheranno gli incontri ravvicinati tra i veicoli spaziali" commentava in quell'occasione l'ESA. La quale sta lavorando sulle sue tecnologie di navigazione e prevenzione delle collisioni.