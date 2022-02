Nuovo passo in avanti per la missione NASA/ESA che riporterà i campioni da Marte

Mentre NASA Perseverance continua a il suo viaggio sul suolo di Marte, sulla Terra si sta progettando la seconda parte della missione Mars 2020. Lo scopo ultimo è infatti quello di riportare sul nostro Pianeta i campioni di roccia che il rover statunitense sta raccogliendo in questi mesi. Il programma si chiama Mars Sample Return e vede la partnership tra ESA e NASA per suddividere costi di sviluppo e costruzione dei moduli necessari.

Attualmente l'umanità non ha mai riportato campioni di roccia da un altro pianeta. Sono state riportate rocce dalla Luna (ultima volta con la missione Chang'e-5) e da asteroidi ma nessuna agenzia spaziale è ancora riuscita a far partire un razzo da un altro pianeta contenente campioni di roccia da analizzare sulla Terra. La Cina sta progettando una missione similare che potrebbe addirittura essere completata prima di quella NASA/ESA.

Assegnato un contratto per la missione che riporterà i campioni da Marte

A marzo 2021 era stato annunciato il primo contratto riguardante il Mars Ascent Propulsion System (MAPS) che era stato assegnato a Northrop Grumman per una valore di circa 60 milioni di dollari. In queste ore invece è stato assegnato un nuovo contratto, questa volta a Lockheed Martin per la realizzazione del Mars Ascent Vehicle (MAV).

Il MAV è il nome che è stato dato al razzo che porterà i campioni dalla superficie di Marte in orbita per poi essere raccolto da un orbiter (chiamato Earth Return Orbiter) realizzato dall'ESA che a sua volta li riporterà sulla Terra. Il razzo sarà integrato all'interno di un lander che atterrerà vicino al cratere Jezero mentre un rover sarà realizzato dall'ESA con il compito di recuperare i campioni lasciati in luoghi contrassegnati da Perseverance.

Indicativamente, se tutto andrà come previsto, i campioni di Marte dovrebbero arrivare sulla Terra tra nei primi anni '30 (data indicativa il 2033). Thomas Zurbuchen (amministratore associato della NASA) ha dichiarato che "l'impegno per il Mars Ascent Vehicle rappresenta un passo iniziale e concreto per definire i dettagli di questo ambizioso progetto non solo per atterrare su Marte, ma anche per decollare". Il lancio del sistema Sample Retrieval Lander che comprende anche il MAV è previsto non prima del 2026.

Un punto che non è ancora stato chiarito è come Northrop Grumman e Lockheed Martin dovranno collaborare. La prima infatti fornirà i sistemi di propulsione per il MAV, così come altre attrezzature di supporto e servizi logistici mentre la seconda svilupperà il resto del sistema, secondo quanto riportato.

A margine dell'assegnazione di questo contratto ci sono anche alcune novità direttamente da Marte. Secondo quanto riportato, Perseverance è riuscito a percorrere 245,76 m in un solo giorno marziano (sol) stabilendo un nuovo record. Questo record è il risultato dell'utilizzo del sistema di navigazione autonoma che riduce l'intervento umano aumentando l'autonomia negli spostamenti da parte del rover.

