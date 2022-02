NASA Perseverance ha raccolto un altro campione di roccia marziana, risolto il problema

Qualche giorno fa abbiamo scritto della risoluzione dei problemi al sistema di campionamento del rover NASA Perseverance. L'inconveniente era stato rilevato tra la fine del 2021 e l'inizio di gennai durante il tentativo di raccogliere un campione dalla roccia Issole su Marte. Gli ingegneri hanno dovuto provare nuove strategie in quanto alcune delle operazioni poi effettuate con successo non erano mai state eseguite.

Fortunatamente, nonostante il tempo perso, il rover marziano è riuscito a liberarsi dei detriti che bloccavano il carosello porta-campioni integrato nella parte inferiore. Questo ha permesso di continuare a svolgere le operazioni come previsto per poi "guardare oltre" e proseguire il cammino verso la zona di atterraggio e poi ancora oltre in direzione del delta del fiume che un tempo riempiva il cratere Jezero.

NASA Perseverance e il nuovo campione raccolto da Issole

Riassumendo brevemente quanto accaduto tra il 29 dicembre 2021 (sol 306), l'inizio di gennaio 2022 fino a qualche giorno fa, il rover statunitense stava cercando di campionare una roccia di particolare interesse per gli scienziati (Issole). Alcuni frammenti si sono però staccati dalla zona di raccolta per finire sul carosello porta-campioni e impedendo la conclusione delle operazioni di chiusura della provetta 261.

Come scritto sopra, questa situazione non era stata inizialmente stata pensata tra le problematiche possibili. Per questo gli ingegneri del JPL hanno dovuto prendere il "giusto tempo" per cercare di risolvere il problema a NASA Perseverance. I passaggi sono stati i seguenti:

analisi della situazione tramite fotografie

svuotare la provetta dalle parti rimaste al suo interno

ruotare il carosello porta-campioni

spostare il rover per posizionarlo leggermente in pendenza

ruotare nuovamente il carosello porta-campioni

analisi della situazione

Alla fine di tutti questi passaggi (durati oltre tre settimane) NASA Perseverance è tornato a raccogliere campioni e l'obiettivo è stata proprio la roccia Issole. Questa roccia è particolarmente interessante in quanto è attualmente la roccia più antica mai campionata dal rover. Questo permette quindi di avere una "capsula del tempo" per conoscere le origini di Marte.

Le prossime mosse di NASA Perseverance su Marte

Mentre una parte del team del JPL si occupava di risolvere il problema al campionamento, un'altra parte pensava al viaggio verso il delta del fiume. In particolare sono stati impiegati le fotocamere Mastcam-Z e Supercam per riprendere le zone delle creste rocciose di Artuby così da avere modelli tridimensionali (grazie alla possibilità di acquisire immagini stereo). Sono stati poi raccolti dati meteorologici durante la tempesta di sabbia che ha imperversato per diversi giorni in zona (bloccando anche il volo di NASA Ingenuity).

Il rover marziano si sposterà proprio in direzione di Artuby nei prossimi sol arrivando nella zona denominata Rimplas. Gli scienziati potrebbero anche riprovare a campionare una roccia nella zona di Roubion dove in precedenza si era verificato un problema. In alternativa si potrebbe pensare a raccogliere un campione nella zona chiamata Chal (vicino alla zona di atterraggio). Queste decisioni saranno prese in futuro. Grazie alla guida autonoma ingegneri e scienziati sperano di arrivare al delta il prima possibile, nel tragitto però continueranno a osservare ciò che si trova nelle vicinanze del percorso come crateri o altre rocce interessanti dal punto di vista geologico.

