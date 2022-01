NASA Ingenuity bloccato da una tempesta di sabbia su Marte, NASA InSight riprende le operazioni

Con il rover NASA Perseverance intento a risolvere i problemi al carosello porta-campioni, l'attenzione in queste ore si è spostata su NASA Ingenuity, il drone marziano che sta continuando a volare ben oltre il suo originale obiettivo. Era atteso in questi giorni un nuovo spostamento del piccolo elicottero ma le condizioni meteo non hanno consentito lo svolgimento delle operazioni.

Marte con la tempesta di sabbia in corso, il cerchio bianco indica la zona dove si trova Ingenuity

La motivazione è da ricercarsi, come nel caso di NASA InSight, in una tempesta di sabbia che sta imperversando su Marte e che rende difficoltose alcune operazioni come la ricarica attraverso pannelli solari o, appunto, volare (come nel caso del drone). Si tratta di eventi previsti e già noti per i quali gli ingegneri e i tecnici sono preparati anche se il non poter intervenire direttamente "sul luogo" ma doversi affidare ai segnali da remoto rende tutto più complesso.

Come scritto sopra, anche il lander NASA InSight ha avuto alcuni problemi nei giorni scorsi proprio per via della tempesta di sabbia su Marte. Secondo quanto riportato successivamente però, ora le condizioni meteo sono migliorate e le operazioni stanno via via riprendendo uscendo così dalla modalità provvisoria. Gli ingegneri dovranno comunque prima verificare quanta energia sia rimasta nelle batterie e quanto i pannelli solari siano stati coperti dalla polvere.

Il prossimo volo di NASA Ingenuity sarà non prima del 23 gennaio

Per quanto riguarda invece NASA Ingenuity la vicenda è un po' più complessa. Il drone marziano infatti per operare deve poter volare e questo significa che i venti devono avere una forza ridotta. Inoltre funziona a energia solare e quindi con la tempesta di sabbia la luce che arriva ai pannelli è ridotta rispetto a condizioni meteo migliori (come avvenuto finora).

In precedenza il 19° volo era stato programmato per il 7 gennaio. Questo però non si terrà almeno fino al 23 gennaio secondo quanto riportato dal team che gestisce NASA Ingenuity. Attualmente su Marte sta finendo la stagione estiva e ci si sta spostando verso l'autunno (che inizierà il 24 febbraio). Questo comporterà nuove sfide per il drone marziano.

Da un lato la densità dell'aria diminuirà ulteriormente e questo comporterà il dover far ruotare le pale più velocemente per compensare il cambiamento. Altra problematica è relativa alla presenza di sabbia sospesa nell'atmosfera per via dei venti, situazione che andrà peggiorando con l'arrivo dell'inverno marziano.

All'inizio di gennaio, poco prima di provare il 19° volo, grazie agli strumenti di Perseverance (in particolare la stazione meteorologica MEDA) e agli orbiter come il Mars Reconnaissance Orbiter si è riusciti a stabilire che la tempesta di sabbia su Marte aveva comportato un abbassamento della densità dell'aria del 7% rispetto ai dati precedenti mentre la luce solare che raggiungeva i pannelli era scesa del 18%. Una situazione troppo incerta e pericolosa per tentare di sollevarsi in aria. Come nel caso di NASA InSight però, in questi giorni le condizioni meteo sono migliorate riportando un cielo più sereno nella zona di NASA Ingenuity. Se i valori rimarranno sicuri per il volo, si potrà quindi procedere con le operazioni, non prima del 23 gennaio.

