NASA Perseverance: come risolvere il problema della raccolta dei campioni su Marte

Negli scorsi giorni abbiamo scritto delle problematiche di NASA InSight durante una tempesta di sabbia che sta imperversando su Marte (in fase di risoluzione). Non solo il lander sta incontrando dei problemi ma anche NASA Perseverance, il rover statunitense della missione Mars 2020 è alle prese con un inconveniente che si è verificato durante la raccolta di un campione di roccia.

L'agenzia spaziale ha riportato nei giorni scorsi che durante le operazioni di inserimento della provetta nel carosello per la conclusione della raccolta del campione dalla roccia chiamata Issole alcuni frammenti di pietrisco si sono staccati inavvertitamente. Questo non ha permesso di portare a termine la procedura. Essendo la prima volta che capita un inconveniente di questo tipo gli ingegneri hanno dovuto analizzare la situazione. Ecco la strategia che stanno attuando in questi giorni.

NASA Perseverance e la raccolta dei campioni, un nuovo problema

Jennifer Trosper, Project Manager al JPL, ha illustrato in queste ore qual è la strategia operativa per permettere al rover marziano di continuare le operazioni di raccolta dei campioni. Innanzitutto sono state eseguite alcune procedure sulla Terra per simulare il problema e quindi trovare la giusta soluzione.

Il 12 gennaio invece sono state raccolte una serie di fotografie nella zona di terreno sotto NASA Perseverance. Questo ha permesso di sapere quali sassi e rocce si trovano già a terra e quali (si spera) cadranno dopo le operazioni. Dopo questa fase, la parte di campione presente nella provetta 261 è stata rimessa al suo posto sul terreno. Dato che Issole è una roccia particolarmente interessante per gli scienziati è probabile che in futuro verrà prelevato un altro campione. Prima però è necessario risolvere il problema.

Il 13 gennaio i comandi sono stati inviati dal DSN (Deep Space Network) mentre il 14 gennaio sono iniziate le fasi operative su Marte (durante il sol 321). La necessità di rimuovere il frammento di roccia campionato e che si trovava all'interno della provetta è dovuto alla mancanza di informazioni precise sulla quantità di materiale effettivamente presente.

Nella giornata di ieri gli ingegneri dovrebbero aver fatto muovere il carosello porta-campioni di NASA Perseverance. Prima con un movimento ridotto e poi con uno più prolungato. Il risultato dovrebbe essere visibile nei prossimi giorni (intorno al 18 gennaio). Saranno catturate immagini del carosello e della parte di terreno sotto il rover. Questo consentirà di capire se i sassi si sono mossi o sono caduti. In base al risultato verrà trovata la strategia più adatta per proseguire.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !