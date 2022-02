Grazie a Ignite 1,1 miliardi investiti nella produzione multimediale

Dopo l'annuncio di una serie di investimenti, per un controvalore complessivo di ben 6,4 miliardi di dollari, avvenuto nel corso della prima giornata di LEAP è la volta di una seconda importante iniziativa di sviluppo annunciata in Arabia Saudita.

Nella seconda giornata di LEAP, infatti, è stato infatti annunciato "Ignite", un nuovo programma con il quale saranno investiti un totale di 1,1 miliardi di dollari per la creazione e la produzione di contenuti digitali, per l'installazione e il supporto di nuove soluzioni per la connettività e le comunicazioni oltre ad una partnership con Trend Micro per l'apertura di nuovi uffici regionali a Riyhad.

Il fine ultimo di Ignite è quello di continuare il supporto alla crescita dell'economia digitale all'interno del regno saudita, affiancando gli altri investimenti annunciati nei giorni precedenti che mirano a supportare nel processo di digitalizzazione sia aziende che da tempo operano nella regione con attività tradizionali (dalla logistica all'estrazione petrolifera), sia dando spazio e supporto all'attività imprenditoriale in nuovi business innovativi.

Il programma Ignite è principalmente dedicato a fornire supporto economico per lo sviluppo e la creazione di contenuti digitali all'interno della regione: il fine è quello che rendere il regno saudita un hub mondiale nella creazione di contenuti di intrattenimento digitale e nella produzione di media, con un ecosistema in grado di sviluppare talenti interni come di coinvolgere i principali player a livello mondiale.

Oltre a questo Ignite prevede una serie di corsi di formazione, che saranno resi disponibili in tre settori, giochi, film e pubblicità digitale, per potenziare oltre 4.400 partecipanti nei prossimi tre anni. I programmi di formazione assicureranno che l'Arabia Saudita stia sviluppando le competenze richieste dal settore e fornendo competenze ai giovani sauditi che miglioreranno le loro opportunità di lavoro.

La popolazione dell'Arabia Saudita è composta da poco più di 30 milioni di persone, dei quali circa la metà hanno meno di 30 anni. E' un popolo giovane per sua natura, che guarda quindi con estremo interesse alle opportunità dell'economia digitale e che ne utilizza i prodotti creativi per intrattenersi. E' anche in quest'ottica che deve essere visto lo sforzo dell'iniziativa Ignite, con la quale aprire opportunità di lavoro a giovani sauditi oltre che offrire un hub di sviluppo multimediale nel settore dell'intrattenimento rivolto al mondo nel suo complesso ma che troverà nel giovane popolo saudita il fruitore di riferimento.