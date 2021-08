NASA Perseverance inizia la raccolta dei campioni su Marte, ma è stato rilevato un problema

Alla fine di Luglio il rover statunitense NASA Perseverance stava iniziando i preparativi per la raccolta dei campioni che un giorno potrebbero essere spediti sulla Terra per analisi più approfondite. Si tratterebbe della prima volta che un campione prelevato da un altro pianeta viene inviato sul nostro Pianeta. In passato era stato possibile dalla Luna (l'ultima volta con Chang'e-5) e da asteroidi, ma non da pianeti.

Purtroppo il JPL ha annunciato nelle scorse ore che la prima prova di raccolta non è andata a buon fine. Gli ingegneri e i tecnici stanno cercando di capire cosa è successo e risolvere il problema per i prossimi tentativi. Fortunatamente le provette per la raccolta dei campioni marziani sono quarantatré e quindi ci sarà modo di riprovare, ma non si vuole sprecare nessun tentativo.

Come dichiarato da Thomas Zurbuchen (amministratore associato della NASA) "sono fiducioso che abbiamo la squadra giusta che lavora su questo [ndr. problema], e persevereremo verso una soluzione per garantire il successo futuro". Del resto problemi ci sono stati anche per NASA Ingenuity ma attualmente sono stati risolti (almeno in parte). Peggio è andata a NASA InSight che ha anch'esso avuto problemi a scavare nel suolo marziano.

NASA Perseverance e il problema durante la raccolta dei campioni marziani

Secondo quanto annunciato ufficialmente, la prima provetta impiegata per la raccolta dei campioni, dopo una prima analisi, è risultata vuota. La motivazione è ancora da chiarire anche se il foro sembra essere stato scavato correttamente. Qualcosa è quindi successo nelle fasi immediatamente successive.

L'interno della provetta per la conservazione dei campioni, vuota

Per la raccolta campioni, NASA Perseverance utilizza il suo braccio da circa due metri alla fine del quale si trova un trapano a percussione con punta cava. Questo permette di scavare nel suolo di Marte per estrarre una "carota" da inserire poi all'interno della provetta in titanio sigillata. Come visibile anche dalle fotografie presenti nell'archivio di immagini RAW la provetta risulta vuota.

Il problema, come avviene per tutte le missioni marziane, è che le operazioni sono programmate in precedenza ed eseguite in autonomia dal rover marziano. Gli scienziati hanno quindi la possibilità di conoscere il risultato solamente alla fine e non possono intervenire mentre le operazioni sono in corso.

Jessica Samuels (responsabile al JPL per una parte della missione) ha dichiarato che la sonda non ha incontrato la resistenza prevista indicando come la provetta fosse vuota. Questo passaggio avviene alla fine della raccolta per controllare la quantità di materiale prelevata.

La struttura della provetta per la conservazione dei campioni

La prima cosa che farà la squadra per risolvere il problema sarà utilizzare WATSON (strumento che si trova sempre sul braccio robotico) per scattare delle fotografie della zona del carotaggio. Questo consentirà di avere una prima idea di quanto accaduto e pensare a una soluzione per la seconda prova. Jennifer Trosper (del JPL) ha aggiunto che il problema potrebbe riguardare la "roccia bersaglio" il cui materiale si sarebbe comportato diversamente da quanto previsto. Non sembrerebbero invece esserci problemi ai componenti (ma analisi alla diagnostica sono in corso).