Il drone marziano NASA Ingenuity ha aggiornato il suo software per correggere un problema

Qualche giorno fa il JPL aveva annunciato che avrebbe rilasciato le ultime informazioni sul drone marziano NASA Ingenuity. Con un po' di ritardo gli ingegneri ora hanno rivelato le novità che riguardano l'ottavo volo dell'elicottero che si trova sul Pianeta Rosso approfondendo alcune tematiche importanti.

Sapevamo già da qualche tempo che anche l'ottavo test era stato un successo. Mancavano però diversi dati per avere un quadro completo della situazione anche in virtù di problematiche che sarebbero sorte nei test delle scorse settimane. Finalmente possiamo fare un po' più di chiarezza.

L'ottavo test su Marte di NASA Ingenuity e l'aggiornamento software

Secondo quanto riportato nel blog ufficiale, il drone durante l'ottavo test ha percorso circa 160 metri in direzione Sud/Sud-Est dal campo volo D al campo volo E. La quota impostata è stata di 10 metri (che ricordiamo essere il valore massimo stimato perché l'altimetro laser funzioni correttamente). Il tempo di volo è stato invece di 78".

Un dato importante comunicato dal JPL è l'installazione di un aggiornamento software per correggere il problema rilevato in Aprile. Questo problema, se non fosse stato corretto, avrebbe potuto impedire a NASA Ingenuity di decollare bloccando (erroneamente) la sequenza di comandi utili per far girare le pale alla massima velocità.

L'aggiornamento è stato sviluppato nelle scorse settimane e installato durante la scorsa settimana. Del resto stiamo parlando di installare un software a milioni di km di distanza dalla Terra (prima è stato testato sul nostro Pianeta). Il 18 Giugno si è tenuto un test a bassa rotazione delle pale (50 rpm) confermando che l'aggiornamento è stato un successo.

Il problema alla fotocamera a colori RTE

L'aggiornamento del quale abbiamo appena scritto non sarà per l'ultimo. Il prossimo sarà quello riguardante il problema di acquisizione delle immagini riscontrato durante il sesto volo che ha quasi portato al fallimento della missione.

Secondo quanto riportato dal JPL, l'acquisizione delle immagini della fotocamera a colori da 13 MPixel di NASA Ingenuity, chiamata RTE (Return-To-Earth), potrebbe aver causato un problema nella sequenza di elaborazione dei dati.

Il team di controllo avrebbe dedotto che acquisire immagini da 13 MPixel potrebbe aver portato a un carico anomalo sul processore facendo perdere invece parte delle immagini in bianco e nero da 0,5 MPixel che però servono per la navigazione.

Questo spiega perché durante il settimo e l'ottavo volo non sono state scattate immagini a colori. L'aggiornamento permetterà di rilevare e correggere il timestamp delle fotografie così da evitare problemi in futuro. L'aggiornamento verrà installato prima del nono volo, dopo il quale potremo avere ancora nuove immagini a colori.