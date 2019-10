NASA InSight ha un nuovo problema che blocca la missione

Non è la prima volta che NASA InSight ha problemi sul suolo di Marte. L'ultima volta successe a Marzo di quest'anno quando un sasso bloccò la sonda e ci volle diverso tempo prima di tornare all'operatività. Anche questa volta ci si trova di fronte a un nuovo enigma che riguarda il suolo marziano.

Secondo quanto rilevato dalle immagini, lo strumento (chiamato "The Mole", la talpa) di NASA InSight che dovrebbe arrivare fino a diversi centimetri nel sottosuolo di Marte è fuoriuscito per buona parte della sua lunghezza per un motivo ancora ignoto.

Il problema è sorto nonostante il braccio robotico di NASA InSight fosse stato posizionato proprio sopra la sonda per cercare di aumentare l'attrito e quindi scavare in profondità nel suolo di Marte. Le cause sono ancora al vaglio degli esperti del team internazionale. Per il momento solo lo strumento (SEIS o Seismic Experiment for Interior Structure) per misurare l'attività sismica del Pianeta Rosso sta attivamente raccogliendo informazioni.

Troy Hudson (ingegnere del JPL a capo del team di recupero della sonda) ha dichiarato "la talpa ha ancora molta strada da fare, ma siamo tutti entusiasti di vederla scavare di nuovo. Quando abbiamo riscontrato questo problema per la prima volta, è stato un duro colpo. Ma ho pensato - forse c'è una possibilità; continuiamo a insistere -. E adesso mi sento in preda alle vertigini".

Il team di NASA InSight sta valutando i dati e cercherà una soluzione e questo nuovo problema. Si dovrebbe valutare una nuova posizione dove scavare (sarebbe la terza prova) e capire cosa possa celarsi nel sottosuolo che rende così complicato l'utilizzo di "The Mole".