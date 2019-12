Natale e Santo Stefano: non alieni ma SpaceX Starlink nel cielo

Sia a Natale che a Santo Stefano diverse persone hanno potuto osservare una serie di puntini luminosi che muovevano in cielo a velocità relativamente elevata. Anche se alcune persone hanno ricollegato il fenomeno agli alieni, la motivazione è molto più "terrestre". Infatti si tratta dei satelliti SpaceX Starlink!

SpaceX Starlink danno spettacolo in cielo

Nella giornata di ieri, 26 Dicembre 2019, per esempio i satelliti SpaceX Starlink erano ampiamente visibili nel Nord Italia con un percorso iniziato alle 17.50 da Ovest che si è poi concluso a Est (con gli ultimi due satelliti che erano uno a fianco all'altro). Quelli visibili sono i satelliti del secondo lancio avvenuto a Novembre 2019 che non hanno ancora raggiunto l'orbita definitiva. Il primo lancio invece era avvenuto a Maggio 2019.

Ricordiamo che il progetto prevede di lanciare un gran numero di satelliti SpaceX Starlink in orbita bassa (350 chilometri) così da permettere di raggiungere quasi ogni parte del globo con connettività Internet ad alta velocità. Il progetto però ha destato più di qualche perplessità (anche se la società di Elon Musk ha ricevuto tutte le autorizzazioni del caso).

Per esempio non è ancora chiaro quale sarà l'impatto per le osservazioni astronomiche da terra (sia in ambito amatoriale che professionale e scientifico). Infatti c'è da considerare che costellazioni di migliaia di satelliti ad alta riflettività potrebbero creare non pochi problemi.

Elon Musk ha già assicurato che in futuro i satelliti SpaceX Starlink avranno impatto limitato o nullo sulle osservazioni ma ovviamente la comunità scientifica resta comunque a guardare con attenzione. In aggiunta bisognerà considerare che non ci sarà solo SpaceX a cercare questa strada per la connettività, ma anche Jeff Bezos (Amazon) ha in mente un progetto simile.

Altro punto riguarda la "spazzatura spaziale" che si sta accumulando in orbita. Anche se tutti i nuovi progetti devono prendere in considerazione la fase di deorbiting per ridurre l'impatto, questo non significa che non possano esserci comunque problemi. Per esempio un satellite ESA ha rischiato lo scontro con un satellite SpaceX Starlink solo pochi mesi fa.