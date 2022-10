NASA InSight: continua a ridursi l'energia disponibile anche a causa di una tempesta

Quando pensiamo alle missioni robotiche statunitensi attive sul suolo di Marte le prime che ci vengono in mente sono quelle dei rover Perseverance (con il drone Ingenuity per la missione Mars 2020) e Curiosity. C'è però anche il lander NASA InSight che ancora, pur con diverse limitazioni, sta continuando a fornire dati utili sulla zona del Pianeta Rosso dove si trova tanto che a settembre era stata pubblicata la notizia della registrazione degli impatti meteorici su Marte.

Purtroppo il lander non è stata tra le missioni più fortunate. Sin dal momento dell'utilizzo del chiodo automartellante, con il sensore che avrebbe dovuto fornire indicazioni sul calore residuo del pianeta, era la missione non aveva preso la "giusta piega" con la talpa che non riusciva a scavare nel terreno marziano. L'accumularsi di polvere sui pannelli solari ha poi posto una serie di problemi, pur riuscendo a far arrivare InSight fino alla prima (e unica) estensione della sua missione. Anche in questi giorni il lander sta "lottando" per riuscire a catturare più luce solare possibile, nonostante una grande tempesta in corso.

NASA InSight e la grande tempesta su Marte

Sul Pianeta Rosso le tempeste in questo periodo dell'anno (inverno marziano) sono piuttosto frequenti e, pur avendo un'atmosfera poco densa, le loro dimensioni possono diventare ragguardevoli fino a coprire una buona parte di Marte. Questo rappresenta un problema relativo per i due rover che funzionano attraverso l'energia fornita da un generatore a radioisotopi (RTG). Per NASA InSight e Ingenuity, che invece funzionano invece con la luce, aumentano le incognite al diminuire della radiazione solare che raggiunge i pannelli.

Nella zona centrale-inferiore la polvere della tempesta marziana vista da MRO

In un tweet dell'account ufficiale si legge che "il cielo si sta oscurando un po' qui, ma per ora sto bene. Rimango calmo e conservo la mia energia per un po', finché il cielo non si schiarirà. Continuerò a operare il più a lungo possibile".

Stando alle stime dell'agenzia spaziale, la missione si potrebbe concludere entro il mese di dicembre e per questo è stato scattato quello che potrebbe essere "l'ultimo selfie" del lander già qualche tempo fa. La tempesta marziana che era stata rilevata inizialmente il 21 settembre 2022 dal Mars Reconnaissance Orbiter era a circa 3500 km dal lander avendo così un impatto minimo.

La situazione successivamente è cambiata anche a causa della polvere che si accumulava ulteriormente sui pannelli solari. Il 3 ottobre la tempesta marziana si era ingrandita aumentando anche la polvere che si depositava su NASA InSight facendo passare l'energia che raggiungeva i pannelli da 425 Wh/sol a 275 Wh/sol.

A causa della riduzione dell'energia disponibile per ricaricare le batterie, il sismometro sarà spento per due settimane così da avere una carica maggiore per mantenere il lander attivo nelle sue funzioni di base. Chuck Scott (del JPL) ha dichiarato che se la situazione dovesse proseguire in questo modo (la tempesta si sta attenuando) l'energia potrebbe essere sufficiente per l'inverno. Se dovesse però esserci una nuova tempesta le condizioni diventerebbero preoccupanti. In generale, anche se non ci dovessero essere altri imprevisti, per gennaio 2023 la missione dovrebbe essere conclusa.

