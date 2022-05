NASA InSight si prepara agli ultimi mesi di attività su Marte, la fine della missione attesa per dicembre

La missione NASA InSight sta per giungere al termine, come era già stato annunciato nel corso degli scorsi mesi. Purtroppo le condizioni dei pannelli solari non permettono di generare abbastanza energia per permettere una piena funzionalità del lander e questo ha portato alla decisione della sospensione delle attività (nei prossimi mesi).

L'agenzia spaziale statunitense non ha ancora deciso precisamente quando avverrà la dismissione del lander ma potrebbe avvenire entro la fine dell'estate. Non si tratta tuttavia di una "sconfitta" in quanto gli strumenti di bordo hanno comunque aiutato a conoscere meglio l'interno di Marte grazie alla rilevazione dei terremoti (ben oltre mille). I dati inoltre potranno essere utilizzati anche in futuro per la pubblicazione di studi sempre più approfonditi.

NASA InSight e la fine della sua missione su Marte

Nell'ultimo articolo sulla missione la NASA ha fatto il punto della situazione e cosa c'è da aspettarsi per il futuro del lander marziano. Sappiamo che NASA InSight utilizza per generare energia due pannelli solari da 2,2 metri di diametro ciascuno. La produzione di energia al momento dell'atterraggio, a fine novembre 2018, era pari a 5000 Wh per ogni sol. Ora invece si toccano appena i 500 Wh per sol.

C'è da considerare che la missione principale aveva una durata di due anni terrestri (un anno marziano) e quindi attualmente si trova nella parte estesa della missione. Certo, siamo abituati a missioni che durano molto più del previsto (basti pensare a Curiosity), ma non si tratta di una regola. Secondo quanto riportato ufficialmente, le operazioni scientifiche saranno completate entro la fine dell'estate mentre per dicembre il lander non sarà più operativo.

NASA InSight, in questo tempo, ha rilevato oltre 1313 terremoti e proprio recentemente ne è stato rilevato uno di magnitudo 5 che è anche il più forte mai rilevato (il precedente era di magnitudo 4,2 rilevato il 25 agosto 2021). Tra le altre informazioni sono stati anche rilevati dati meteorologici nella zona di atterraggio conosciuta come Elysium Planitia.

Alla fine di questo mese il braccio robotico sarà messo in posizione di riposo per l'ultima volta. Questo consentirà di ridurre ulteriormente il consumo di energia. L'energia rimanente sarà utilizzata per il sismometro così da raccogliere altri dati scientifici. Tra la fine dell'estate e dicembre verranno scattate alcune nuove fotografie che saranno inviate a Terra.

Le condizioni meteo su Marte nei prossimi mesi peggioreranno e vedranno sollevarsi ancora più polvere che ridurrà la già poca luce che raggiunge i pannelli. Una delle speranze era che un dust devil riuscisse a pulire i pannelli, cosa non verificatasi. Ingegneri e scienziati sperano che un po' di vento marziano possa pulire i pannelli solari anche solo per il 25% riuscendo così a raggiungere i 1000 Wh per continuare la missione. Le speranze sono comunque poche.

Come avevamo scritto in passato la scelta di non impiegare un RTG (generatore termoelettrico a radioisotopi) è legata sia al costo della missione sia alla scarsità del materiale fissile impiegato e a tutte le complicazioni del caso. Gli ingegneri inoltre non hanno previsto sistemi di pulizia perché in generale aggiungono peso, si possono guastare e non sarebbero stati utili per completare la missione principale (che infatti è stata conclusa).

