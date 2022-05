NASA InSight ha scattato l'ultimo selfie da Marte, prima della fine della missione

Recentemente abbiamo scritto che il lander NASA InSight si sta preparando a terminare la sua missione su Marte. A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche e l'aumento della polvere che si sta depositando sui pannelli l'energia prodotta si è ridotta fino a livelli critici.

Secondo quanto riportato, l'agenzia intende terminare la missione scientifica entro la fine dell'estate 2022 mentre è probabile che il lander si spegnerà intorno al periodo di dicembre. La NASA continuerà "ad ascoltare" attraverso il Deep Space Network i messaggi che saranno inviati ma entro la fine dell'anno il lander potrebbe non comunicare più. Prima di terminare le operazioni però, gli ingegneri hanno voluto catturare un ultimo selfie.

L'ultimo selfie da Marte di NASA InSight

Nelle ultime ore il JPL ha diffuso l'ultimo selfie del lander NASA InSight. Non si tratta di un'immagine recente considerando che le varie fotografie che lo compongono sono state catturate il 24 aprile 2022 (sol 1211 della missione). Per comprendere meglio l'evoluzione della copertura di polvere sui pannelli solari, è stata inserita anche un'immagine ripresa a dicembre 2018, poco dopo l'atterraggio.

La motivazione della scelta di scattare l'ultimo selfie in questo periodo è causata dalla necessità di muovere il braccio robotico (utilizzato come fosse un "selfie stick"). Considerando la diminuzione dell'energia disponibile, gli ingegneri stanno cercando di risparmiarne il più possibile e anche il funzionamento di un braccio robotico sottrae energie preziose agli altri sistemi. Per un motivo simile anche il rover cinese Zhurong è entrato in standby riducendo le sue attività per alcuni mesi.

Il braccio robotico di NASA InSight non sarà più utilizzato e verrà messo nella posizione di riposo fino al termine della missione. Ricordiamo che proprio recentemente il lander aveva rilevato su Marte il terremoto di maggiore intensità (magnitudo 5) superando il precedente di magnitudo 4,2. Complessivamente inoltre sono oltre 1300 gli eventi sismici che sono stati catalogati permettendo di avere un'idea più precisa della natura del centro del Pianeta Rosso.

Nonostante non sia stata la missione più "fortunata" dell'agenzia spaziale statunitense (per esempio il chiodo automartellante che non è riuscito a conficcarsi correttamente nel terreno), NASA InSight è stata una risorsa preziosa per gli scienziati e i dati rilevati saranno utili anche in futuro.

