NASA Ingenuity ha fotografato il rover marziano Perseverance durante l'undicesimo volo

NASA Ingenuity ha completato il suo undicesimo volo su Marte durante il sol 163. Come specificato dagli ingegneri del JPL, questo spostamento è stato necessario per raggiungere una zona considerata "interessante" per l'esplorazione. Il drone è entrato nella sua fase operativa e rispetto a quella iniziale che era di tipo sperimentale (durata fino al quarto volo).

Click sull'immagine per ingrandire alla massima risoluzione

Grazie ai risultati più che incoraggianti ottenuti durante tutto il corso della missione, la NASA ha scelto di fare in modo che il drone anticipi il percorso del rover marziano Perseverance grazie anche alla possibilità di aggirare gli ostacoli volando. Ed è proprio durante l'undicesimo volo che l'elicottero è riuscito a catturare, ancora una volta, un'immagine del rover che si trova a qualche centinaio di metri di distanza.

NASA Ingenuity fotografata ancora il rover Perseverance

Non è la prima volta che NASA Ingenuity fotografa il rover Perseverance. Era già accaduto durante il terzo volo (sol 64) quando il drone e il rover si trovavano ancora abbastanza vicini. Anche in questo caso è stata impiegata la fotocamera a colori RTE (Return To Earth). La fotocamera RTE utilizza un sensore da 13 MPixel realizzato da Sony, più precisamente un modello IMX 214 (utilizzato principalmente su tablet e smartphone economici).

Una buona notizia è che dopo il problema rilevato durante uno dei precedenti voli, il drone è riuscito ancora una volta a catturare fotografie a colori. Nei prossimi giorni ci sarà comunque un aggiornamento software che dovrebbe permettere di migliorare la gestione della fotocamera RTE.

Questa fotocamera è inclinata di 22° rispetto all'orizzonte permettendo così di inquadrare il terreno sottostante. Pur non essendo pensata per catturare video è comunque in grado di mostrare una vista di Marte mai catturata prima. In questo caso, oltre a riprendere dune e rocce della zona Séítah è stato possibile vedere in lontananza il rover Perseverance.

Attualmente il team di Perseverance è intento a capire come mai il primo campionamento della superficie di Marte non è stato completato correttamente. Gli ingegneri che seguono il drone invece stanno esplorando una zona che in futuro potrebbe essere meta proprio del rover marziano, se verrà ritenuta interessante dal punto di vista geologico.

Il dodicesimo volo, che verrà effettuato prossimamente, non punterà sulla distanza complessiva quanto piuttosto sull'esame degli affioramenti rocciosi. I due dispositivi si trovano a circa 700 - 800 metri di distanza in linea d'aria l'uno dall'altro, quindi ampiamente all'interno dei margini operativi per la comunicazione (che dovrebbe essere garantita fino a 1,5 km). La missione Mars 2020 è ancora all'inizio e molte sono le immagini e le soddisfazioni che ci potranno dare.