NASA ed ESA si preparano al rilascio delle prime immagini del telescopio spaziale James Webb

Mancano ormai meno di due settimane all'evento che cercherà di sbalordire scienziati e pubblico: si tratta della presentazione delle prime immagini e dei dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb. L'annuncio avverrà il 12 luglio alle 16:30 (ora italiana) e ci saranno poi una serie di eventi nei giorni seguenti.

NASA, ESA e CSA si stanno preparando all'annuncio e nel mentre stanno continuando a lavorare sul telescopio e a raccogliere i dati della campagna scientifica. Grazie alle potenzialità del JWST si potranno conoscere diversi obiettivi che vanno dagli esopianeti all'Universo primordiale, dai buchi neri fino alle nebulose. Come sappiamo poi, la missione principale avrà una durata di 5 anni, ma è prevista l'estensione ad almeno 10 anni (e potenzialmente il telescopio potrebbe funzionare fino a 20 anni).

Le prime immagini del telescopio spaziale James Webb

Secondo quanto riportato in una delle ultime riunioni all'STScI nelle scorse ore è stato annunciato che il JWST sta già raccogliendo dati e immagini nel frattempo si stanno anche ultimando i preparativi per le operazioni della campagna scientifica iniziale (in questo caso 15 delle 17 modalità di osservazione sono ora provate e funzionanti).

Nonostante l'impatto di un micrometeorite è stato confermato che il telescopio spaziale James Webb ha prestazioni superiori alle aspettative (si pensava di arrivare ad avere una risoluzione di 2 µm e invece si è riusciti ad arrivare ad appena 1,1 µm). Mike Menzel (del NASA Goddard) ha dichiarato "il tempo dirà se quell'ultimo impatto è stato solo un'anomalia [...] anche dopo quell'ultimo impatto, il telescopio funziona magnificamente".

Come scritto sopra, è confermato che l'ottimo lancio di Ariane 5 ha consentito di risparmiare propellente per estendere la vita operativa utile fino a 20 anni. Sempre in termini di tempo, per scegliere gli obiettivi delle prime immagini del JWST ci è voluto diverso tempo (ben prima del lancio stesso). In generale gli obiettivi scelti sono stati circa 70 a causa della necessità di capire cosa avrebbe potuto osservare il telescopio quando effettivamente sarebbe stato capace di osservare.

Sappiamo già da ora che tra le prime immagini del telescopio spaziale James Webb ci sarà quella del campo profondo, migliore di quanto realizzata da Hubble in passato (Hubble Deep Field e Ultra Deep Field) con galassie formate poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Per capire cosa aspettarsi, Pam Melroy (vice amministratore della NASA) ha aggiunto che "quello che ho visto mi ha commosso come scienziata, ingegnere e come essere umano".

Circa tre giorni fa è stato poi annunciato che NIRISS (Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph), uno degli strumenti di JWST, è pronto a iniziare la campagna scientifica. L'ultima modalità diventata operativa è quella conosciuta come Single Object Slitless Spectroscopy (SOSS) che funziona grazie a un sistema con un prisma che separa la luce proveniente da una sorgente cosmica in tre spettri distinti arrivando a ben 2000 "sfumature di infrarosso" disponibili. La modalità verrà impiegata per conoscere meglio le atmosfere degli esopianeti comprese le molecole presenti.

