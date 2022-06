Corsair TC200: una nuova sedia da gioco elegante e funzionale, per i più alti

La sedia da gioco Corsair TC200 è disponibile sia in morbido tessuto (versione da noi provata) che in similpelle, materiali che combina a un design ispirato al mondo del motor racing. Si tratta di un tessuto traspirante con sezioni perforate pensato per offrire comfort al giocatore anche durante le sessioni più lunghe e impegnative. Il supporto lombare è integrato all'interno della sedia, mentre quello per la testa è rimovibile e in memory foam.

Come di consueto per le sedie di questo tipo, tutto è pensato in modo tale da obbligare il più possibile il giocatore a mantenere una postura sana. Allo stesso tempo TC200, che si ispira alle migliori soluzioni gaming del marchio Corsair, non costringe entro spazi molto ristretti, anzi la seduta, e tutte le componenti della sedia, sono generose in termini di dimensioni. Questo perché la sedia è indirizzata principalmente agli utenti alti e robusti.

I braccioli regolabili 4D si muovono in quattro modi diversi: su/giù, dentro/fuori, avanti/indietro e possono essere ruotati. In questo modo, è possibile configurare la sedia esattamente come si vuole: ad esempio, per fare in modo che i braccioli si vengano a trovare sotto la scrivania su cui si trova lo schermo e il resto della postazione di gioco. I braccioli presentano una superficie zigrinata aggressiva alla vista e in grado di aumentare il grip delle braccia su di essi.

Il pistone a gas di classe 4 con struttura in acciaio, inoltre, è in grado di regolare l'altezza della sedia con un'escursione di 120 mmm, mentre il sedile è reclinabile da 90 fino a 180 gradi. Questo permette di riposarsi durante una sessione di gioco particolarmente agguerrita e dare sollievo alle spalle. La sedia, inoltre, è morbida e rilassante, in opposizione all'approccio più rigido che troviamo su altre sedie gaming.

I materiali morbidi e la raffinatezza di questa sedia la rendono comunque l'ideale per qualsiasi tipo di utilizzo. Migliora la postura ed esteticamente non è eccessivamente aggressiva da confinarla solo agli ambiti gaming, e può essere usata tranquillamente anche in un ufficio. È anche robusta, con una base in acciaio verniciato e cinque ruote decisamente grandi, da 75 mm. Nonostante questo, si monta facilmente in meno di mezz'ora, con tutti gli attrezzi necessari inclusi nella confezione.

Sulla parte destra troviamo la levetta che, se spostata lateralmente, abilita o disabilita la modalità tilt, che conferisce un lieve effetto dondolo allo schienale. Spostandola verso l'alto, invece, si aumenta l'altezza della seduta (se ovviamente nessuno è seduto), mentre verso il basso la si diminuisce. Si noti che un'escursione di 120 mm è assolutamente sufficiente per spingere la sedia anche molto in alto e per renderla congeniale per gli utenti con la maggiore statura. Per reclinare, bisogna invece utilizzare la leva subito sotto al bracciolo destro.

La serie TC200 è progettata per offrire dimensioni più generose e per essere confortevole per le persone più alte e più grandi. Rispetto alla T3 Rush di Corsair è meno aggressiva nei rinforzi e offre una seduta più ampia. La T3 Rush è una delle sedie da gioco più popolari e negli ultimi anni gli utenti hanno suggerito vari modi per migliorarla ulteriormente. Alcuni hanno chiesto una semplice colorazione nera, o una versione in similpelle, mentre altri hanno puntato il dito sulle dimensioni e sulla posizione di seduta. Con TC200, Corsair quindi ha voluto ascoltare questi feedback e portare le sue sedie da gioco a un altro livello.

Se nel caso della T3 Rush la seduta poteva variare da 44 a 54 cm, qui cambia da 47 a 59 cm, mentre la sua larghezza passa da 34,3 a 39,5 cm. Il risultato è una sedia molto confortevole, e al tempo stesso elegante, che si adatta anche agli usi professionali, ricordando per certi versi le Noblechairs. Possiamo definirla una sedia elegante e, per certi versi sobria, molto solida e robusta, sicuramente tra le migliori transitate qui in redazione.

Il prezzo fissato per l'Europa di Corsair TC200 è di €389,99.