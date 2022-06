Gli orari di pubblicazione della prima immagine del telescopio spaziale James Webb

All'inizio di giugno è stato annunciato ufficialmente che la prima immagine del telescopio spaziale James Webb sarà pubblicata il 12 luglio. Come precisato nella comunicazione, si tratterà in realtà di più immagini e un set di dati che rappresenteranno l'inizio della campagna scientifica del JWST e che gli scienziati hanno promesso saranno letteralmente da "WOW!".

Non sappiamo ancora precisamente cosa vedremo in quanto gli obiettivi ripresi nelle scorse settimane non sono ancora pubblici. Sicuramente si tratterà di immagini rivoluzionarie e le più dettagliate che vedremo per molto tempo grazie alle potenzialità di questo nuovo strumento scientifico. Anche il meteorite di piccole dimensioni che ha colpito il telescopio spaziale non ha influito in maniera determinante sulle sue capacità.

Gli orari di pubblicazione delle immagini del telescopio spaziale James Webb

Secondo quanto riportato, il programma si svolgerà su due giornate (12 e 13 luglio). NASA, ESA e CSA si sono accordate per iniziare lo streaming dell'annuncio delle prime immagini a colori del JWST alle 16:30 del 12 luglio (ora italiana).

Nella nota aggiuntiva legata al telescopio spaziale James Webb si legge che le prime immagini saranno rilasciate una a una per mostrare tutte le potenzialità del telescopio spaziale e "pronto per iniziare la sua missione per svelare l'Universo nell'infrarosso". Inoltre ogni immagine sarà contemporaneamente resa disponibile sui social (Facebook, Twitter, YouTube, Twitch e Daily Motion) e sul sito Web dedicato all'occasione.

Il primo appuntamento è fissato per il 29 giugno alle 16:00 (ora italiana) quando la NASA terrà una giornata dedicata ai giornalisti al Space Telescope Science Institute (STScI). Qui verranno date informazioni sullo stato del JWST, su quali saranno gli obiettivi del primo anno e su come verranno elaborate le immagini.

Il 12 luglio alle 16:30 ci sarà la pubblicazione delle prime immagini e dei dati del telescopio spaziale James Webb. Alle 18:00 dello stesso giorno ci sarà un briefing con i media che sarà trasmesso in diretta così da poter sentire domande e risposte.

Dalle 21:00 (del 12 luglio) all'1:00 (del 13 luglio) ci sarà invece una sessione di domande e risposte con gli esperti che hanno lavorato sulle immagini e sul telescopio spaziale. Infine alle 21:00 del 13 luglio ci sarà una nuova sessione dove gli esperti risponderanno alle domande del pubblico pervenute attraverso i vari social (utilizzando l'hashtag #UnfoldtheUniverse).

