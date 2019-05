Manda il tuo nome su Marte con Mars 2020!

La campagna esplorativa di Marte continua e mentre alcune missioni sono ancora in corso, altre stanno per iniziare il loro cammino verso il Pianeta Rosso. Una di queste è Mars 2020 che la NASA intende lanciare a Luglio 2020 e far atterrare sul pianeta per Febbraio 2021.

Ma non è solamente un'occasione per gli scienziati e gli addetti ai lavori di conoscere qualcosa in più su Marte, Mars 2020, come altre missioni permetterà di lasciare un segno anche per le "persone comuni". Sul rover sarà infatti posizionato un chip dove saranno incisi i nomi di migliaia di persone che vorranno viaggiare, nello Spazio fino a Marte.

Partecipare è semplicissimo e gratuito! Basterà visitare l'apposita pagina sul sito NASA e compilare i campi richiesti. A questo punto sarà possibile stampare o conservare il proprio pass e "collezionare" miglia utili per diventare frequent flyer a bordo delle missioni NASA.

Certo, non si tratta della stessa esperienza di essere lì fisicamente, ma in un prossimo futuro potrebbe essere un cimelio importante per le generazioni che potranno vedere l'essere umano camminare sul Pianeta Rosso.

Mars 2020 sarà il rover più avanzato lanciato dalla NASA e il suo peso di circa una tonnellata sarà una nuova sfida per quanto riguarda la tecnica di atterraggio. La missione prevede di andare a trovare segni di vita microbica passata, storia del clima e la geologia marziana come anche la raccolta di campioni.

Su Insight erano presenti i nomi di oltre 2 milioni di persone e fino al 30 Settembre 2019 sarà possibile continuare ad aggiungere nomi. Come in passato i nomi saranno scritti grazie a un fascio di elettroni diretto su un chip in silicio con righe di testo delle dimensioni di soli 75 nm. Una volta terminato, i nomi saranno posizionati su Mars 2020 sotto una protezione in vetro.