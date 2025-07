Lanciato il razzo spaziale Vega-C VV27 con a bordo quattro satelliti CO3D e il satellite MicroCarb

Negli scorsi giorni avevamo riportato di come la società italiana Avio stia cercando di trovare un accordo con le agenzie federali statunitensi per poter lanciare i propri razzi spaziali Vega dalla Virginia mentre, poco prima (grazie a un accordo a livello europeo), la società ha ottenuto la possibilità di gestire direttamente i lanci dei suoi vettori. Nelle scorse ore è sta anche completata la nuova missione Vega-C VV27 che ha portato in orbita cinque satelliti.

Il lancio del razzo spaziale Vega-C è avvenuto alle 4:03 del 26 luglio (ora italiana) dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana francese. La missione VV27 è stata operata da Arianespace e ha portato in orbita quattro satelliti CO3D realizzati da Airbus e il satellite MicroCarb che invece è del CNES.

Vega-C VV27: lanciati cinque satelliti

In generale si tratta di satelliti di piccole dimensioni e con massa di 250 kg ciascuno. I primi formano una costellazione che prende il nome di Constellation Optique en 3D e che potranno mappare la superficie terrestre tridimensionalmente dall'orbita bassa terrestre (intorno a 500 x 502 km con inclinazione di 97,5°) con una vita utile operativa di circa 6 anni. La risoluzione spaziale è di 50 cm mentre le immagini potranno avere dati altimetrici con accuratezza relativa di un metro.

I quattro satelliti CO3D lanciati con il razzo spaziale Vega-C inizieranno la fase dimostrativa all'inizio del prossimo anno mentre a metà 2027 dovrebbe iniziare la fase commerciale vera e propria. Queste soluzioni dovrebbero sostituire la costellazione satellitare Pleiades creando modelli digitali superficiali che copriranno 40 milioni di km² annualmente.

MicroCarb è invece stato acquistato dalla Commissione Europea per validare tecnologie per il rilevamento delle emissioni di anidride carbonica a livello globale ma anche le zone di maggiore assorbimento (come le foreste). Il satellite MicroCarb sarà posizionato in un'orbita eliosincrona a 650 km di quota con una vita operativa di 5 anni. La massa del satellite è pari a 180 kg e, grazie agli strumenti di bordo, avrà una precisione di 1 ppm per la concentrazione di anidride carbonica con risoluzione di 4,5 x 9 km di risoluzione al suolo all'equatore.