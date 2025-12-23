La Russia potrebbe sviluppare un'arma per distruggere più satelliti, compresi quelli Starlink

Secondo un nuovo rapporto di due servizi segreti (non specificati) la Russia starebbe sviluppando un'arma spaziale per distruggere più satelliti contemporaneamente. L'obiettivo sarebbero i satelliti Starlink di SpaceX.

Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'utilizzo dei satelliti Starlink è stato testimoniato più volte su entrambi i fronti. La possibilità di funzionare in diverse condizioni, di non necessitare di grandi antenne e nello sviluppo di tecnologie per prevenire che il segnale venga bloccato li rendono uno strumento importante non solo per la popolazione civile ma anche per i militari. Il Dipartimento della Guerra statunitense ha una soluzione simile, ma più complessa, sviluppata congiuntamente da SpaceX e Northrop Grumman chiamata Starshield.

Nelle scorse ore Associated Press ha diffuso la notizia secondo la quale la Russia starebbe sviluppando un'arma spaziale per distruggere più satelliti in orbita bassa terrestre, compresi quelli della costellazione Starlink. Attualmente si tratta di speculazioni che deriverebbero da due rapporti dei servizi segreti di due nazioni NATO mentre tecnicamente si hanno pochi dettagli.

Secondo quanto riportato si tratterebbe di lanciare una carica esplosiva (forse legata a uno o più satelliti) che scaglierebbe in orbita centinaia di migliaia di proiettili che potrebbero così colpire diversi obiettivi contemporaneamente. Si tratterebbe di una soluzione decisamente rischiosa non solo per Starlink ma anche per tutti i satelliti che si troverebbero sulla stessa orbita, compresi quelli russi.

Per quanto la tecnologia per realizzare una soluzione di questo tipo sia già disponibile un suo utilizzo, come scritto, sarebbe decisamente pericoloso e potrebbe anche coinvolgere le due stazioni spaziali attualmente in orbita oltre a creare potenzialmente una sindrome di Kessler rendendo difficilmente accessibile lo Spazio anche a quote superiori.

Secondo il rapporto i proiettili potrebbero essere rilasciati in "sciami" e non essere individuabili dai sistemi di sorveglianza dei detriti spaziali sulla Terra a causa delle dimensioni (pochi millimetri di diametro). Come scritto, questo sistema non sarebbe selettivo e, pur colpendo satelliti Starlink che sono quelli più diffusi numericamente, potrebbe anche colpire unità di alleati della Russia, come la Cina. Per questo l'utilizzo di un'arma spaziale di questo tipo potrebbe essere sviluppata a livello teorico ma difficilmente verrà concretamente utilizzata.