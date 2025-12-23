In collaborazione con Amazon

6 smartphone sotto i 200, tutti in offerta: Motorola al solito imbattibili, ma c'è uno Xiaomi da 139 notevole

6 smartphone sotto i 200, tutti in offerta: Motorola al solito imbattibili, ma c'è uno Xiaomi da 139 notevole

Se state cercando uno smartphone di ottime caratteristiche sotto i 200 fermatevi un attimo e valutate i nostri consigli: ci sono 6 modelli davvero speciali, anche se diversi fra loro e vi spieghiamo perché. Prezzi eccezionali per tutti.

di pubblicata il , alle 08:44 nel canale Telefonia
scontioffertesmartphone 5gsmartphoneMotorolaXiaomi
 

Lo smartphone è senza dubbio il prodotto tecnologico più personale e diffuso al mondo. Sono lontani i tempi in cui si doveva spendere molto per mettersi in tasca un prodotto dignitoso e oggi, con le offerte Amazon, la questione è più che mai evidente. Noi, da "smanettoni" attenti a specifiche e potenzialità, abbiamo indicato nei 2 Motorola la nostra preferenza. Ma anche gli altri sono validi e in certe caratteristiche sono superiori, come ad esempio nella capienza e conseguente durata della batteria. Buona scelta, ad ognuno il suo.

I nostri suggerimenti

Motorola moto g56 5G 8GB/256GB 145,99

Sotto i 150 secondo noi è il migliore, con ottime motivazioni che ora elenchiamo: è 5G, 8GB/256GB, SoC Dimensity 7060 6nm, fotocamera da 50Mpixel e batteria da 5200mAh con ricarica rapida da 30W. Sempre apprezzata inoltre l'implementazione Android molto pulita di Motorola.

Motorola moto g86 8GB/256GB 176-179

Ma chi può spendere qualcosa in più non esiti.  Il G86 5G ha la stessa batteria e dotazione di memoria, ma il resto cambia in meglio: SoC Dimensity 7300 4nm, super fotocamera da 50Mpixel con stabilizzazione OIS. Anche lo schermo cambia, è più luminoso e con tecnologia P-OLED, una rarità per questo prezzo (così come per la stabilizzazione OIS della fotocamera).

Xiaomi Redmi 15 5G 8GB/256GB, 7000mAh, 139

-23%

XIAOMI Redmi 15 - Smartphone Von 8 + 256GB, Schwarz Midnight, Bildschirm Von 6,9" 120Hz, procesador Snapdragon® 685, 50MP-Kamera, 7000mAh, Keine Ladegeräte enthalten

179.00 139,00 Compra ora

Difficile, se non impossibile, trovare un altro smartphone di un marchio prestigioso a questo prezzo e con queste caratteristiche.Questo Xiaomi Redmi 15 vanta già 5G, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, Snapdragon 6s Gen 3 e una super batteria da 7000mAh, con ricarica rapida da 33W. Punto debole? Ha solo una fotocamera principale da 50Mpixel "standard" (oltre a quella dei selfie, ovvio), ma c'è anche a chi non interessa particolarmente questo aspetto. In tutti gli altri però è super, a questo prezzo.

realme P3 Lite 5G 8GB/256GB 6000mAh, 129

-12%

realme P3 lite, Smartphone,Verde, 8+256 GB, display Eye Comfort da 120 Hz, batteria da 6000 mAh, chipset T7250, fotocamera AI da 50 MP, ricarica da 15 W (senza adattatore)

147.22 129,00 Compra ora

realme P3 Lite, di fatto un concorrente diretto del precedente, risponde a esigenze chiare: pochi compromessi in fatto di memoria, ben 8GB di RAM e 256GB interna, ma punta molto sulla super batteria da 6000 mAh, sebbene a ricarica un po' lenta, 15W, ma c'è a chi non interessa. SoC T7250, non manca una onesta fotocamera AI da 50MPixel.

realme 14T 5G 8GB/256GB 179

Attenzione anche a realme 14T 5G 8GB/256GB. La sigla indica già la presenza del 5G, ma ci sono 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, Mediatek Dimensity 6300, fotocamera da 50Mpixel e una batteria da 5260mAh con ricarica rapida a 45W.

HONOR 400 Lite 5G 8GB/256GB 199

Ma sotto i 200 attenzione anche a Honor 400 Lite: vanta 5G, 8GB RAM e 256GB di memoria interna, batteria da 5230mAh con ricarica a 35W, fotocamera da 108MPixel con pulsante AI.

I migliori sconti su Amazon oggi

HP 250R G9, Computer Portatile Notebook, Intel i5-1334u 10 Core 3.4Ghz, Display 15.6'' FHD, Ram 32GB, SSD 1000GB, Windows 11

569.90 Compra ora

origimagic C4 Mini PC,con Ryzen 5 3550H Processor(fino a 3,7GHz) Light Gaming PC,16GB RAM,512GB SSD,Supporto Triple Display,USB3.2/Doppia Ethernet/Wi-Fi5/BT 5.0,Mini Desktop per Ufficio Domestico

239.00 Compra ora

Bosch Set da 34 Pezzi di punte e bit avvitamento in titanio X-Line (per legno, pietra e metallo, accessori trapano)

8.94 8.94 Compra ora
 
^