6 smartphone sotto i 200, tutti in offerta: Motorola al solito imbattibili, ma c'è uno Xiaomi da 139 notevole

Se state cercando uno smartphone di ottime caratteristiche sotto i 200 fermatevi un attimo e valutate i nostri consigli: ci sono 6 modelli davvero speciali, anche se diversi fra loro e vi spieghiamo perché. Prezzi eccezionali per tutti.

Lo smartphone è senza dubbio il prodotto tecnologico più personale e diffuso al mondo. Sono lontani i tempi in cui si doveva spendere molto per mettersi in tasca un prodotto dignitoso e oggi, con le offerte Amazon, la questione è più che mai evidente. Noi, da "smanettoni" attenti a specifiche e potenzialità, abbiamo indicato nei 2 Motorola la nostra preferenza. Ma anche gli altri sono validi e in certe caratteristiche sono superiori, come ad esempio nella capienza e conseguente durata della batteria. Buona scelta, ad ognuno il suo.

I nostri suggerimenti

Xiaomi Redmi 15 5G 8GB/256GB, 7000mAh, 139

Difficile, se non impossibile, trovare un altro smartphone di un marchio prestigioso a questo prezzo e con queste caratteristiche.Questo Xiaomi Redmi 15 vanta già 5G, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, Snapdragon 6s Gen 3 e una super batteria da 7000mAh , con ricarica rapida da 33W. Punto debole? Ha solo una fotocamera principale da 50Mpixel "standard" (oltre a quella dei selfie, ovvio), ma c'è anche a chi non interessa particolarmente questo aspetto. In tutti gli altri però è super, a questo prezzo.

realme P3 Lite 5G 8GB/256GB 6000mAh, 129

realme P3 Lite, di fatto un concorrente diretto del precedente, risponde a esigenze chiare: pochi compromessi in fatto di memoria, ben 8GB di RAM e 256GB interna, ma punta molto sulla super batteria da 6000 mAh, sebbene a ricarica un po' lenta, 15W, ma c'è a chi non interessa. SoC T7250, non manca una onesta fotocamera AI da 50MPixel.

realme 14T 5G 8GB/256GB 179

Attenzione anche a realme 14T 5G 8GB/256GB. La sigla indica già la presenza del 5G, ma ci sono 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, Mediatek Dimensity 6300, fotocamera da 50Mpixel e una batteria da 5260mAh con ricarica rapida a 45W.

HONOR 400 Lite 5G 8GB/256GB 199

Ma sotto i 200 attenzione anche a Honor 400 Lite: vanta 5G, 8GB RAM e 256GB di memoria interna, batteria da 5230mAh con ricarica a 35W, fotocamera da 108MPixel con pulsante AI.