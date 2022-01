La sonda spaziale Tianwen-1 si scatta un nuovo selfie da Marte per il capodanno cinese

Due giorni fa abbiamo scritto di come la Cina abbia intenzione nei prossimi cinque anni di aumentare la propria influenza nell'economia spaziale. Nuovi satelliti, sonde e missioni esploreranno il nostro Sistema Solare mentre continueranno le operazioni a bordo della nuova stazione spaziale cinese. Proprio per mostrare come la nazione asiatica abbia lo Spazio come priorità anche la comunicazione si è orientata in quella direzione.

Un esempio è la sonda cinese Tianwen-1 (che ha sganciato il rover Zhurong insieme al lander) che, per festeggiare il capodanno cinese, ha mostrato un nuovo selfie mentre Marte scorre sullo sfondo. Non è la prima volta che questa sonda si riprende, in precedenza era successo all'inizio di gennaio ma con un sistema diverso. Non si tratta di un'operazione che ha qualche significato scientifico ma è utilizzata come mezzo comunicativo per gli abitanti della nazione (e come segnale di forza per gli altri stati).

La sonda marziana Tianwen-1 si mostra in un nuovo selfie

Secondo quanto riportato sui social cinesi la sonda marziana ha esteso quello che può essere considerato un vero e proprio selfie-stick per inquadrare sia parte dello chassis della sonda stessa che parte di ciò che scorreva sullo sfondo. Nelle precedenti fotografie invece era stato impiegato un piccolo satellite che si era sganciato dal corpo principale e, mentre si allontanava, aveva scattato alcune fotografie. La prima fotografia della sonda Tianwen-1 dall'orbita di Marte era stata scattata all'inizio di febbraio 2021.

Nel video che si trova all'inizio della notizia (della durata di circa 30") si può vedere la sonda cinese Tianwen-1. La sonda viene illuminata dal Sole che evidenzia la bandiera cinese e il materiale isolante dorato. Lateralmente si possono vedere i pannelli solari che cambiano inclinazione per migliorarne l'efficienza mentre è intorno al venticinquesimo secondo che avviene la magia. Pian piano sullo sfondo appare Marte con i suoi ghiacciai che scorrono sullo sfondo.

Nel secondo video, poco sopra, si può vedere il momento nel quale il selfie-stick viene aperto e inizia a riprendere la sonda Tianwen-1. La sua struttura si basa su un braccio ripiegato in più segmenti che può essere esteso e catturare alcuni video. Questa missione che, come scritto sopra, comprende anche il rover Zhurong e il suo lander insieme alla sonda che stanno raccogliendo moltissimi dati su Marte (circa 600 GB), sia dall'orbita che dal suolo.

Stando alla CNSA, ad oggi, la sonda Tianwen-1 è in orbita da 557 giorni a una distanza di 325 milioni di chilometri dalla Terra (con un tempo di comunicazione di 18 minuti). Per quanto riguarda invece il rover Zhurong, è sulla superficie del Pianeta Rosso da 255 sol percorrendo 1524 metri. Tutto sta funzionando correttamente e non si segnalano anomalie agli strumenti scientifici o ai dispositivi.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !