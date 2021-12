Marte: la comunicazione tra il rover cinese Zhurong e Mars Express di ESA è andata a buon fine

Alla fine del mese di Ottobre era stato annunciato dall'ESA un tentativo di ricevere alcuni dati dal rover cinese Zhurong. Si trattava di una prova per permettere alla CNSA di avere un'ulteriore strada per comunicare verso la Terra. Questo è dovuto all'impossibilità di utilizzare il potente DSN della NASA per via dell'emendamento Wolf che proibisce all'agenzia spaziale di collaborare con i cinesi.

Una delle difficoltà principali è che la sonda Mars Express (lanciata a metà del 2003) non è stata pensata per comunicare con i protocolli impiegati dal rover marziano cinese. Questo ha limitato le possibilità operative permettendo comunque di ampliare le capacità di comunicazione da Marte verso la Terra. La CNSA ora ha annunciato i risultati delle prove.

Secondo quanto riportato, le informazioni inviate dal rover marziano verso la sonda dell'ESA sono state ricevute con successo e poi inviate verso la Terra. Come detto non era per nulla scontato che si riuscisse in questa operazione che è stata pensata solo successivamente (anche se le due agenzie avevano un accordo di massima già prima del lancio di Zhurong).

Il rover Zhurong e la sonda Mars Express hanno comunicato correttamente

Le prove sono state eseguite a Novembre (come da programma). La sonda Tianwen-1, in orbita intorno al Pianeta Rosso, ha inviato i comandi al rover cinese così come l'ESA ha inviato le indicazioni di ricezione. All'ora stabilita il rover cinese Zhurong ha inviato i dati verso la sonda dell'ESA. Quest'ultima si trovava a circa 4000 km di distanza con un tempo di upload di circa 10 minuti.

La sonda Mars Express ha ricevuto i dati che sono stati poi indirizzati verso la stazione di monitoraggio e controllo dello Spazio profondo dell'ESA. A quel punto i dati sono stati inviati al Centro europeo per le operazioni spaziali che a sua volta li ha inoltrati al Centro di controllo e comando aerospaziale di Pechino. Tutto il processo è avvenuto correttamente.

Il problema principale di questa procedura è che il processo inverso, ossia la comunicazione tra Mars Express e il rover cinese non è possibile. Si tratta della dimostrazione della volontà di collaborare tra le due agenzie e sul piano tecnico. Viene inoltre ampliata la possibilità della CNSA di ricevere dati da Marte.

Il secondo problema riguarda il fatto che Mars Express può solo "ascoltare" e raccogliere i dati alla cieca e non è mai stata impiegata nello Spazio da questa sonda. La CNSA ha scritto che "secondo i risultati dell'interpretazione e dell'analisi dei dati, i team di entrambe le parti hanno confermato che le interfacce dell'apparecchiatura di comunicazione a relè su Zhurong e Mars Express corrispondono, sono conformi agli standard internazionali e il contenuto dei dati trasmessi è completo e corretto e il test è un successo".

In futuro ci saranno altre prove con l'invio questa volta di dati scientifici. Questo permetterà di non legare la comunicazione rover-sonda solamente all'orbiter Tianwen-1 che sta continuando le sue operazioni scientifiche. Il rover Zhurong nel frattempo ha superato il suo 196° sol marziano percorrendo oltre 1297 metri.

